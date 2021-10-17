吳敦義赴城中城前獻花悼罹難者 盼檢討法規勿再發生憾事

前副總統吳敦義到城中城大樓前獻花追悼罹難者，表示當高雄市長時城中城大樓17歲，盼行政、立法檢討法規避再生憾事。（記者黃良傑攝）

2021/10/17 12:43

〔記者黃良傑／高雄報導〕前副總統吳敦義今午11點30分由國民黨高雄市議員陪同，前往鹽埕府北路城中城大樓前獻花，他表示自己於79年至87年任高雄市長，這棟大樓約17歲，後來又歷任謝長廷、陳菊到現在的陳其邁，未來希望行政與立法部門，可以根據這次和以往台中的經驗，重新檢視、擬定相關法規，避免憾事再度發生。

吳敦義表示，高雄市長任內有8年半的時間都待在高雄，受到許多高雄市民的愛護及幫忙，他永遠感念在心，得知城中城發生這麼嚴重的狀況，他感到相當不捨，當時他擔任高雄市長時，城中城才17歲，如今也已40多年歷史，卻發生這次大火災難憾事，因為自他卸任後，經過包括謝長廷8年、陳菊12年等多任市長，現在又有新的市長，他不能說誰該負責任。

吳敦義獻完花，雙手合十向大樓三拜後，接受媒體追訪，他表示，過去有8年半的時間都待在高雄，受到許多高雄市民的愛護及幫忙，他永遠感念在心，得知城中城發生這麼嚴重的狀況，他感到相當不捨，說到一半吳一度哽咽，他希望行政與立法部門，可以根據過去的經驗，重新檢視並擬定相關法規，避免憾事再度發生。

他由多位國民黨籍議員陪同返回車上前，經過區公所、社會局進駐的帳棚服務區時，吳特地走進去向工作人員打招呼、致謝後坐車離去。

前副總統吳敦義到城中城大樓前獻花追悼罹難者，表示當高雄市長時城中城大樓17歲，盼行政、立法檢討法規避再生憾事。（記者黃良傑攝）

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