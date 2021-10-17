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    首頁　>　高雄市

    藍營要陳其邁為城中城下台 陳水扁、鄭文燦稱許︰他很用心

    桃園市長鄭文燦（右）接受阿扁總統（左）專訪，2人均稱許陳其邁救災用心。（記者葛祐豪攝）

    桃園市長鄭文燦（右）接受阿扁總統（左）專訪，2人均稱許陳其邁救災用心。（記者葛祐豪攝）

    2021/10/17 11:44

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕桃園市長鄭文燦今天南下高雄，接受前總統陳水扁的廣播節目專訪，針對國民黨要求高雄市長陳其邁要為城中城事件下台負責，2人均稱許陳其邁救災用心，現階段應該要讓高雄好好救災！

    阿扁在微微笑廣播網主持的「有夢上水」節目，計畫專訪綠營六都市長，繼2週前專訪高雄市長陳其邁後，今天安排專訪桃園市長鄭文燦，之後還將訪問台南市長黃偉哲。

    阿扁的訪問很輕鬆，聊到蔡總統稱鄭文燦為胖周瑜，副總統賴清德則形容他是張無忌，「到底你是周瑜還是張無忌？哪一個比較像你？」鄭文燦回答說，看小說像張無忌，比較有責任感，不記仇。

    阿扁又問鄭，聽說你能記住1萬5千人的名字，有沒有？鄭文燦答說：「應該有，我能跟民眾打成一片」，阿扁追問「有什麼辦法？」鄭說，他的資料庫，是以圖像建立起來。

    鄭文燦也述說他治理桃園的經驗，阿扁點頭稱許，也問他2024選戰是什麼局面？鄭文燦說，民進黨還是保護台灣最重要力量，但國民黨候選人還在吵一個中國，對於一中原則無抵抗力，他認為2024是這兩組軸線，也可能加上民眾黨，但民進黨2022要先過關。

    2人會後接受聯訪，媒體問說，國民黨要求陳其邁要為城中城事件下台負責，鄭文燦認為，陳其邁在救災的過程是非常用心的，包括傷亡家屬、後續的工作都非常用心，「這個時間點，應該要讓高雄好好救災！」

    陳水扁則認為，陳市長做的很好，這一次的不幸，國人都非常難過，「我相信陳市長可以做好危機處理，對他有信心」。

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