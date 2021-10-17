34棟逾30年無管委會大樓 陳其邁︰10天內排除阻礙逃生危險因素

稽查34棟30年以上、無管委會集合式住宅，高雄市長陳其邁要求10天內排除阻礙逃生的危險因素。（記者方志賢攝）

2021/10/17 10:59

〔記者方志賢／高雄報導〕為避免城中城大樓大火類似災害，高雄市稽查全市34棟30年以上、沒有管委會的集合式住宅，市長陳其邁要求今完成消防公安查核後，明起10天內排除阻礙逃生的危險因素，至於逃生標示、警報器、滅火器等消防設施，市府也會專案補助，立刻改善。

陳其邁今上午在高雄市立殯儀館受訪表示，高雄30年以上沒有管委會的集合式住宅共有34棟，前天第一天已查核12棟、昨天完成12棟，今天10棟就會完成，對於阻礙逃生的危險因素，他要求10天內立刻排除，另外包括逃生標示、警報器、滅火器等消防設施，市府會專案補助，要求立刻改善。

陳其邁上午表示，率市府團隊進駐民政局殯葬管理處行政大樓，除了一對一專人服務外，還要統合各局處的資訊，當家屬反映需要，能立刻處理。

城中城大樓大火撲滅3天後，今早6點15分，1樓店面內側冒出白煙，陳其邁說，他也接獲消防局長通報，由於火場內一些木質材料雖外表已撲滅，內部還有餘溫，造成一些餘煙，但很快就撲滅，他要求落實火場管理的工作。

高市府工務局也表示，市府15日組成「老舊複合式大樓聯合稽查」專案小組，3日內完成34處大樓的消防公安稽查，檢查結果部分大樓存有防火避難設施阻塞及消防設備功能故障的2大影響消防公安的問題。

工務局說，為立即協助住戶改善大樓消防公安缺失，提升居家安全，陳其邁市長要求落實3點改善作為：安全梯及通道雜物堆積、私設柵門、安全門封閉等具立即危險的防火避難設施缺失，明天起10日內完成清除及拆除。

工務局說，逃生標示、火災警報器及滅火器等緊急逃生設備，由市府同步協助住戶裝設及改善。其他消防設備及避難設施的缺失，由消防局、工務局主動輔導及協助住戶改善。

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