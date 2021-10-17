國民黨批城中城違規使用？高市建管處澄清適用100年免變辦法

雄市建管處強調，100年「高雄市建築物免變更使用執照辦法」公布後，城中城大樓7至11樓可作為住宅使用。（資料照）

2021/10/17 09:39

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨文傳會主委凌濤批城中城大樓7至11樓使用登記是「辦公室」，近年卻出現隔間出租作為住宅使用，未依規定變更用途？對此，高雄市建管處澄清說，城中城大樓70年核發使用執照，當時7至11樓登記為辦公室 ，但實際已作為住宅使用，確實違反法令，不過100年「高雄市建築物免變更使用執照辦法」公布後，已可作為住宅使用。

城中城大樓惡火，導致7至11樓的46名住戶喪命。凌濤指出，根據高雄市政府建管處資料，城中城大樓的7到11樓就是「辦公室」，近年來卻出現隔間出租作為住宅使用情況，未依規定變更用途，涉及違反《建築法》，必要時還可斷水斷電。

對此，高雄市建管處表示，城中城大樓為地上12層建築物，於民國70年1月14日、前市長王玉雲任內，核發使用執照。當時7至11樓登記為辦公室，實際作為住宅使用，屬違反法令，直到100年免變辧法規定後，才可作為住宅使用。

高雄市建管處進一步說，城中城大樓取得使用執照時，1至6樓及12層均為商業使用，目前營業場所都已歇業。7至11樓用途為辦公室，但當時已分戶且有隔間，設藉195戶居住，並非近年才改建。

建管處強調，從70至100年，歷任王玉雲、國民黨籍蘇南成及吳敦義等市長，均查無城中城大樓變更使用執照紀錄。

建管處指出，城中城大樓的辦公室用途作為住宅使用，是依100年「高雄市建築物免變更使用執照辦法」規定，樓地板面積未達500平方公尺，可適用申請免辦理變更，因此，雖然城中城使用執照仍記載7至11樓為辦公室，但未違反法規。

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