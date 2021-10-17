為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    國民黨批城中城違規使用？高市建管處澄清適用100年免變辦法

    雄市建管處強調，100年「高雄市建築物免變更使用執照辦法」公布後，城中城大樓7至11樓可作為住宅使用。（資料照）

    雄市建管處強調，100年「高雄市建築物免變更使用執照辦法」公布後，城中城大樓7至11樓可作為住宅使用。（資料照）

    2021/10/17 09:39

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨文傳會主委凌濤批城中城大樓7至11樓使用登記是「辦公室」，近年卻出現隔間出租作為住宅使用，未依規定變更用途？對此，高雄市建管處澄清說，城中城大樓70年核發使用執照，當時7至11樓登記為辦公室 ，但實際已作為住宅使用，確實違反法令，不過100年「高雄市建築物免變更使用執照辦法」公布後，已可作為住宅使用。

    城中城大樓惡火，導致7至11樓的46名住戶喪命。凌濤指出，根據高雄市政府建管處資料，城中城大樓的7到11樓就是「辦公室」，近年來卻出現隔間出租作為住宅使用情況，未依規定變更用途，涉及違反《建築法》，必要時還可斷水斷電。

    對此，高雄市建管處表示，城中城大樓為地上12層建築物，於民國70年1月14日、前市長王玉雲任內，核發使用執照。當時7至11樓登記為辦公室，實際作為住宅使用，屬違反法令，直到100年免變辧法規定後，才可作為住宅使用。

    高雄市建管處進一步說，城中城大樓取得使用執照時，1至6樓及12層均為商業使用，目前營業場所都已歇業。7至11樓用途為辦公室，但當時已分戶且有隔間，設藉195戶居住，並非近年才改建。

    建管處強調，從70至100年，歷任王玉雲、國民黨籍蘇南成及吳敦義等市長，均查無城中城大樓變更使用執照紀錄。

    建管處指出，城中城大樓的辦公室用途作為住宅使用，是依100年「高雄市建築物免變更使用執照辦法」規定，樓地板面積未達500平方公尺，可適用申請免辦理變更，因此，雖然城中城使用執照仍記載7至11樓為辦公室，但未違反法規。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高雄已稽查24棟危老大樓 開出29違規單要求立即改善
    2021/10/16 20:46

    高雄已稽查24棟危老大樓 開出29違規單要求立即改善
    獨家》城中城大火年紀最小傷者8歲女童 400家長幫她和媽媽找住處
    2021/10/16 19:26

    獨家》城中城大火年紀最小傷者8歲女童 400家長幫她和媽媽找住處

    平實重劃區 雙捷新巨星 宜居生活優質進化
    城中城大火釀重大傷亡 馬英九：蔡總統應該道歉
    2021/10/16 16:57

    城中城大火釀重大傷亡 馬英九：蔡總統應該道歉
    藍綠爭論哪一位高雄市長住警器裝得多 鄭照新參戰
    2021/10/16 16:06

    藍綠爭論哪一位高雄市長住警器裝得多 鄭照新參戰

    掌握拜登經濟學商機
    城中城惡火 證交所、櫃買、期交所、集保結算所捐款1200萬
    2021/10/16 13:56

    城中城惡火 證交所、櫃買、期交所、集保結算所捐款1200萬
    城中城大火41傷患 目前4人出院37人仍住院
    2021/10/16 13:56

    城中城大火41傷患 目前4人出院37人仍住院
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播