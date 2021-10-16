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    首頁　>　高雄市

    旗津天后宮修復 入火安座重現風華

    天后宮主任委員陳冠銘率眾入火安座。（旗津天后宮提供）

    天后宮主任委員陳冠銘率眾入火安座。（旗津天后宮提供）

    2021/10/16 19:09

    〔記者黃旭磊／高雄報導〕旗津天后宮建廟348年，73年來首度重大整建，今天入火安座。

    天后宮最早建於明朝永曆27年（1673年），本殿媽祖本尊由閩南迎奉來台，至於古香爐為康熙12年安座至今，國民政府來台後並未重大翻修，直到前高雄市長陳菊、時任文化局長史哲（現高雄市副市長）爭取經費，歷經3年工期完成修復。

    天后宮主任委員陳冠銘率眾入火安座，典禮莊嚴圓滿。陳冠銘感動地說，終於完成修復最後一哩路，歷程艱辛體現旗津媽祖精神，也為高雄保留重要文化資產，未來將爭取升格為國定古蹟。

    旗津天后宮座落於遊客川流廟前路，是高雄市第一座媽祖廟，1985年定為三級古蹟，數代以來陪伴居民走過墾荒、戰爭及戰後復興歷程。

    史哲說，市府團隊於2017年向中央爭取最高額補助，感謝文化部支持讓中央、市府及廟方協力修復，為鄉親信仰奉獻心力。

    文化局長王文翠指出，邀請多名傳統工藝保存者參與修復，重現傳統場域精神與風華，為歷史文化傳承寫下新頁。

    陳冠銘特別感謝高雄市長陳其邁、前市長陳菊、史哲、王文翠及文化局副局長林尚瑛協助，兼顧區域發展與歷史保存，重現天后宮歷史風華。

    旗津天后宮重現風華。（旗津天后宮提供）

    旗津天后宮重現風華。（旗津天后宮提供）

    旗津天后宮73年來首度重大整建。（旗津天后宮提供）

    旗津天后宮73年來首度重大整建。（旗津天后宮提供）

    文化局長王文翠感謝工藝者為傳承寫下新頁。（旗津天后宮提供）

    文化局長王文翠感謝工藝者為傳承寫下新頁。（旗津天后宮提供）

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