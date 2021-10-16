終於找到獨居城中城老母親 奔波2天輪椅女：心安了

推著輪椅的林女連日來在火災現場、醫院、殯儀館奔波，找不到81歲獨居城中城大樓的媽媽，幸好今早得知媽媽正在醫院治療。（記者許麗娟攝）

2021/10/16 17:08

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄城中城大樓14日凌晨發生大火，住在7樓的81歲黃姓婦人失聯，她嫁到彰化的獨生女林女，2天來推著輪椅在火災現場、殯儀館、醫院奔波，苦尋不著媽媽，今天傳出好消息，黃婦因吸入性嗆傷在大同醫院加護病房救治，林女立即搭高鐵南下，直奔醫院探母，林女說：「很開心，真的心安了！」

林女探視媽媽後受訪，她說，媽媽目前狀況穩定，感謝社會大眾關心，昨天在殯儀館認大體一整天都認不到媽媽，醫院也說沒有名單，今天大同醫院直接打話給她說，「媽媽清醒了，寫了妳的名字、電話」，她感謝醫院第一時間通知。

林女說，剛和媽媽見面時，媽媽雖然無法說話，但問她問題可點頭、搖頭，也有和剛出生不久的曾孫子視訊，她說，「謝謝大家，媽媽醒來，很開心」，之後若情況穩定的話，會接回彰化，未來考慮一起住就近照顧，經歷這幾天恍如隔世，「這幾天下來，心很累，現在平安了，她很高興」。

對於黃婦被其他家屬誤認一事，大同醫院加護病房主任張旭良說明，黃婦10月14日中午過後被送至醫院時意識昏迷，經急診緊急插管、使用呼吸器後送至加護病房，期間，醫院加護病房同時收治一名年約50歲李男，李男與70多歲李母同住在城中城大樓，李兄和李父前來指認時，誤認黃婦為李母。

直到今天上午7點多，黃婦清醒後，醫院同仁再次確認身分，插管中的黃婦搖頭表示沒有兒子，清楚寫下自己的身分證字號、女兒的聯繫電話，院內有黃婦過去的就診記錄，經比對無誤，醫院立即與林女聯繫。黃婦目前意識清楚，但吸入性肺炎、肺腫脹部分還需使用呼吸器，仍在家護病房中治療。

大同醫院副院長洪仁宇說，黃婦臉部腫脹、插管又貼膠帶，李姓家屬的哥哥和爸爸才會誤認為李母，對方也有提供照片給醫院，同時確認了3、4次，因外形有點相像，才會誤認。

林女昨天在殯儀館苦尋不到媽媽時，直說心揪得很痛，她說，媽媽只生她一個女兒，81歲的媽媽獨居在城中城大樓7樓31號之25，已住20多年了，她雖然嫁至彰化，和媽媽每天都有通電話，因為女兒剛生孩子，前一晚和媽媽聯絡，媽媽也很開心有曾孫、當阿祖了，想不到隔天媽媽就不見了！

坐著輪椅的林女從中部搭高鐵南下高雄，直奔醫院探望失聯超過2天的81歲媽媽。（記者許麗娟攝）

林女心急著見媽媽，到醫院時直接由相關人員帶到加護病房探視。（記者許麗娟攝）

林女確認媽媽平安後，終於心安了，面對媒體咸謝大眾關心，直言很開心。（記者許麗娟攝）

81歲黃婦今晨清醒，女兒、家人在得知找到人了，中午趕到加護病房探望。（大同醫院提供）

大同醫院副院長洪仁宇（左）、加護病房主任張旭良說明81歲黃婦病況及遭誤認過程。（記者許麗娟攝）

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