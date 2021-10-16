城中城大火聯合招魂法會 家屬哭喊名字場面哀戚

高市府舉辦城中城大火聯合招魂法會，家屬強忍悲傷替死者引魂。（記者黃佳琳攝）

2021/10/16 15:43

〔記者黃佳琳／高雄報導〕造成46死、41傷嚴重火警慘案的高雄城中城大樓，死者家屬今在高市府安排下，前往大樓進行聯合招魂法會，家屬悲痛哭斷腸，高市府派出市殯代表擲筊引魂，結果連擲8次都失敗，鹽埕區長劉文粹紅著眼眶接手，再擲3筊獲得聖杯，順利結束法會。

今天下午2點由市府舉辦的聯合招魂法會，分為佛教和道教兩個祭台，由家屬選擇自己的信仰替死去的家人引魂；法會時間一到，家屬陸續唱名入場，有人哭到站不起身，也有人默默流著眼淚，想起過去和家人們相處的點滴，令人稱奇的是，招魂現場出大太陽，但天空卻飄出一絲毛毛細雨，讓家屬不禁悲喊「這就是天地同戚」。

姐姐住在10樓的黃姓女子說，2年前姐姐在仲介介紹下，花了66萬元買下城中城的套房，她原以為姐姐只是把戶籍設在城中城，沒想到她也住在裡面；火警發生後，家人都連絡不到姐姐，趕到現場也找不到人，心情很慌，直到在殯儀館才終於找到她，但已天人永隔。

黃女說，姐姐常常拍影片跟她反映家中狀況，買下套房的這段時間，陸續出現漏水狀況，屋況非常差，常聽到姐姐抱怨管理很差，發生大火前，兩人還打曾電話討論五倍券要怎麼用，想起過去和姐姐互動的種種，淚水再也止不住，哭倒在家人懷中

城中城大火聯合招魂法會，家屬憶起逝去的親人哭斷腸。（記者黃佳琳攝）

高市府舉辦城中城大火聯合招魂法會，現場豔陽高照卻飄出一絲絲細雨，讓家屬不禁直說「這就是天地同戚」。（記者黃佳琳攝）

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