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    首頁　>　高雄市

    藍綠爭論哪一位高雄市長住警器裝得多 鄭照新參戰

    鄭照新加入住警器大戰，強調韓國瑜是長任內編列充足的住警器預算。（記者王榮祥翻攝）

    鄭照新加入住警器大戰，強調韓國瑜是長任內編列充足的住警器預算。（記者王榮祥翻攝）

    2021/10/16 16:06

    〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨文傳會副主委黃子哲臉書貼文，批高市裝設住警器比例六都墊底，遭民進黨高市議員邱俊憲打臉，指其所引資料是2020年5月、是韓國瑜市長執政成績，韓國瑜主政時的新聞局長鄭照新今加入戰局，強調是韓國瑜編足預算。

    國民黨文傳會副主委黃子哲日前在臉書貼文，指高雄市住戶裝設住警器比例六都敬陪末座；高市議員邱俊憲事後指出，其引用資料是2020年5月統計，是韓國瑜市長執政時成績，現在卻拿來檢討陳其邁市長，不就是拿明朝劍斬清朝官？

    邱俊憲認為，面對重大傷亡意外，要求政府負責，提出檢討改善，這絕對不能迴避，但也要在一個正確的事情上，去做要求與討論，不然就只是政治口水。

    邱俊憲彙整韓國瑜、陳其邁住警器裝設情況，韓國瑜「1年5個月」任內，住警器設置率自53.0%提升至58.3%、共提升5.3％，陳其邁市長1年1個月任內，住警器設置率自59.2%提升至68.3%，提升9.1％。

    前高市新聞局長鄭照新今表示，包括住警器的安裝及消防車老舊汰換與維護，預算編列都是在韓國瑜市府時代，才有顯著成長，尤其是住警器的增加。

    他質疑民進黨議員一昧護航，辯駁陳其邁市長任內住警器的安裝增長幅度超越韓國瑜市長，事實上正是因為韓國瑜市長時期編列充足的預算，陳其邁市長延續下去才有這樣的預算可安裝住警器。

    鄭照新進一步開酸，在陳菊市長時代所編預算根本不夠接下來的韓國瑜市長安裝住警器，所以在韓國瑜市長任內，才有擴大住警器的這些設施安裝或是購買的預算編列。

    鄭照新說，請現在的高雄市政府遇到長期的結構問題就好好檢討，不要試圖甩鍋給別人，這樣子會讓大家覺得不知今夕是何夕？而且，對於民進黨在高雄長期執政，毫無反省之心。

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