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    首頁　>　高雄市

    蔡英文：全面盤點住商混合大樓 建立必要社區管理系統

    總統蔡英文今南下高雄探視城中城大火傷者，與慰問罹難者家屬。（記者王榮祥攝）

    總統蔡英文今南下高雄探視城中城大火傷者，與慰問罹難者家屬。（記者王榮祥攝）

    2021/10/16 12:08

    〔記者王榮祥／高雄報導〕總統蔡英文今專程南下高雄，偕同高雄市長陳其邁前往醫院探視城中城大火傷者，她表示中央一定會用最快時間跟縣市政府合作，全面盤點住商混合大樓，特別是局部荒廢的老舊建築，會立即進行環境整理、建立必要管理系統。

    蔡總統今上午偕同高雄市長陳其邁與立委趙天麟，陸續前往3家醫院探視城中城大火傷者，中午再轉往殯儀館悼念亡者與慰問家屬。

    她在探視行程結束時發表談話，說明今天到高雄，主要是慰問城中城大火傷者與罹難者家屬，也要感謝在第一線搶救的警消，以及全力投入醫療的醫護人員辛勞，這次大火造成嚴重傷亡，大家都感到傷痛跟不捨。

    除慰問傷者與罹難者家屬，總統強調政府一定會協助處理罹難者後事，受傷者部分，各醫院也會給予最好照顧，災後工作部分，中央跟地方會全力協助，並以專人一對一方式提供支援，幫助居民度過難關。

    她進一步提及，這次事件後，引發社會上很多討論，包括國家的制度面、法規面，是否該進行檢討等，而政府過去透過社會住宅、都更、危老等措施，致力改善國人、尤其弱勢族群居住環境，如今發生城中城這麼嚴重事故，一定要更積極檢討改善。

    她說，會請行政院、內政部全面檢討強化建築管理、消防檢查、都更危老等制度不足處，中央一定用最快時間跟縣市政府合作，共同全面盤點住商混合大樓，特別是局部荒廢老舊建築，會立即進行環境整理，排除危險跟雜亂問題，建立必要的社區管理系統，用公辦都更加速處理這些大樓跟建築物問題。

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