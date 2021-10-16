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    首頁　>　高雄市

    城中城老婦昏迷醒來寫下名字 輪椅女苦尋2天找到媽媽了

    林女連2日在殯儀館奔波尋找獨居城中城的母親，火警時傷重被救出的一位無名氏老婦，經比對後確認是焦急尋母的林女母親。（資料照、讀者提供，本報合成）

    林女連2日在殯儀館奔波尋找獨居城中城的母親，火警時傷重被救出的一位無名氏老婦，經比對後確認是焦急尋母的林女母親。（資料照、讀者提供，本報合成）

    2021/10/16 11:01

    〔記者黃佳琳、許麗娟／高雄報導〕高雄城中城大火釀成46死、41傷，58歲林姓女子坐著輪椅在殯儀館裡四處奔波，仍不到獨居城中城7樓的81歲母親，讓她焦急萬分；火警時傷重被救出的一位無名氏老婦，今晨轉醒後寫下自己的名字黃悅，警方比對後確認是焦急尋母的林女母親，趕緊通知她前往醫院探視母親。

    林女從大火發生後，從彰化趕南高雄尋找母親下落，她說，81歲媽媽黃悅獨居城中城大樓7樓31號之25，她和媽媽每天都有通電話，自己的女兒剛生孩子，前一晚和媽媽聯絡，媽媽也很開心有曾孫了，想不到隔天媽媽就不見了。

    找不到媽媽的林女急得像熱鍋上的螞蟻，行動不便的她，連續兩天穿梭在醫院和殯儀館，卻一直找不到媽媽下落，心裡一直好像有塊大石頭被壓著，她問了里長沒有消息，醫院名單也沒有媽媽的名字，來回奔波讓她疲累不堪。

    今天上午，火警時被救出的一名老婦，因陷入昏迷列為無名氏，被另名李黃清美的家屬誤認；昨天晚上，另名同樣從火場救出被送至大同醫院的無名氏老婦，被李黃清美的家屬認出，被誤認老婦又改列無名氏。直到今天上午，老婦清醒後，用紙筆寫下自己的名字「黃悅」，這下終於真相大白，目前市府已通知林女趕緊南下探視母親。（11:03更新）

    81歲老婦黃悅昏迷2天被誤認，今早清醒寫下名字讓行動不便的女兒終於找到她。（讀者提供）

    81歲老婦黃悅昏迷2天被誤認，今早清醒寫下名字讓行動不便的女兒終於找到她。（讀者提供）

    林女連續2天坐著輪椅在殯儀館和醫院奔波找不到母親，今終獲好消息。（資料照）

    林女連續2天坐著輪椅在殯儀館和醫院奔波找不到母親，今終獲好消息。（資料照）

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