城中城大火案女主嫌「噗嚨共」人生恐無錢可賠 檢著手清查扣押財產

涉嫌高雄城中城大火造成46死、41傷的黃格格昨天深夜被警方戒護送往燕巢看守所。（記者黃佳琳攝）

2021/10/16 10:34

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄城中城大火燒出46條人命、41人受傷，長期霸佔茶具行旁套房的郭清文和女友黃格格被控涉案，隨著黃女被羈押、郭男6萬元交保，檢警後續將持續補強證據，目前除已再扣到一支現場監視器畫面外，還會再補強目擊證人筆錄和現場物證；為避免黃女脫產，檢方也著手清查黃女名下有無財產，以利保全扣押，維護被害人求償權益。

「目前掌握的證據看起來不像故意縱火！」高雄城中城大火專案小組透露，過去發生類似人為因素導致火警意外的事故，嫌犯若是故意縱火，要著手放火前，一定會準備放火的材料，如汽油、酒精等助燃物，辦案人員可以查出助燃物的取得來源，作為定罪事證；更可透過被害者與嫌犯的交往關係，確認縱火意圖，加上現在街頭林立監視器，只要用心去查，要取得相關縱火事證並不算難。

不過，黃女目前被控的失火燒燬住宅罪和過失致死等罪嫌，尚看不出她有故意縱火的跡象，這種「意外」造成的火警事故，黃女如果堅持不坦承犯行，未來火調報告出爐後，若只能確認起火位置，無法確定起火物質或原因，舉證會相當困難，因此檢警接下來將持續進行證據力補強，避免黃女在審判時有機會脫罪。

至於火警被害人補償方面，犯罪被害人保護協會高雄分會指出，目前分會已先針對死傷者家屬發放5千元慰問金，城中城大火被害者家屬可以申請犯罪被害人補償金，死者家屬最高上限210萬，只要是直系血親和配偶都可申請，舉例來說，一家四口中，若父親不幸喪命，老婆、2個小孩3人都可以各申請210萬元的補償金；傷者的部分則要依傷勢狀況等進行評估，最高上限為180萬元。

被害人家屬也可循求民事途徑求償，但根據黃女前科累累的「噗嚨共」人生，檢方評估她名下應不會有太多財產，即使法院判賠，她也無力償還，但為避免黃女脫產，檢方也著手清查黃女名下有無財產，打算先一步扣押，維護被害人求償權益。

高雄城中城大樓死傷慘重，涉案主嫌黃女的「噗嚨共」人生恐無錢可賠，檢已著手清查扣押財產。（記者黃佳琳攝）

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