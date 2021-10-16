解析「城中城大火」悲劇 粉專提「四個考慮」、強調安全是有價的

臉書粉專「高雄好過日」從多個面向，解析城中城悲劇。（記者王榮祥翻攝）

2021/10/16 09:15

〔記者王榮祥／高雄報導〕臉書粉專「高雄好過日」今從大樓歷史、都市發展、外界質疑大火原因等面向，詳細解析高雄城中城悲劇，最終提出「四個考慮」，強調營造安全環境，需願付出改革代價。

四個考慮分別是一、老市區更新，妥善控制利益分配，二、危老大樓媒合民間資本修繕或都更，三、公共利益與財產權間適當取捨，四、法規改善與徹底執行之配套。

好過日形容城中城生不逢時，1975年大統百貨開幕後，高雄商圈已有移轉趨勢，1986年大新百貨縮減規模轉型生鮮超市，1987年鹽埕區遠百搬到三多圓環，1989年鹽埕地下街燒毀，1992年市府從鹽埕遷往今四維，90年代的鹽埕繁華落盡，進入十多年黯淡期，也讓1981年10月25日開幕的城中城，注定無法熱鬧多久，以致轉變至今。

好過日指出，城中城的故事，其實在世界各大都會都不斷上演，只是版本不同，社會學或都市計畫學上，城中區都會衰亡（urban decay）或都會凋萎（urban blight），所造成的內城區空洞化現象，又因中間空心、重心移到外圈的特性稱為「甜甜圈效應」（doughnut/donut effect）。

好過日也彙整大火後受到質疑的幾個問題，包括為何不能都更?沒有公安檢查？沒有消防安檢？沒有消防設備、不符合防火規範？沒有管委會？其中媒體報導的質疑主要是都更及消防稽核法規兩層面。

好過日強調，安全是有價的，隨著法規日益嚴謹，防火建材、防火警報與灑水系統、系統維護與演練，這些成本都須由住戶負擔；而「淪落」到城中城的住戶，很多是不得已。最低到3000多塊租金，已經低於身障補助或低收入戶補助月領額，能讓毫無謀生能力者，過最低限度的生活。這是不少困苦者在流落街頭前，最後能找到的棲身之地。很多住民是不願意花錢提升「居住品質」。

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