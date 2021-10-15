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    首頁　>　高雄市

    二度赴殯儀館探視城中城家屬 陳其邁哽咽：感到深切的自責

    高雄市長陳其邁昨天傍晚再到殯儀館，並前往城中城大火罹難者家屬靈堂致意。（記者許麗娟攝）

    高雄市長陳其邁昨天傍晚再到殯儀館，並前往城中城大火罹難者家屬靈堂致意。（記者許麗娟攝）

    2021/10/15 21:40

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄城中城惡火奪中46條寶貴生命，高雄市長陳其邁今早（15日）到市立殯儀館慰問家屬，傍晚5點多二度到殯儀館，待了近1小時，他說，對他來說這是非常沉痛的事情，陳其邁說到他做為大家長，不禁哽咽了5秒才接著說，「感到深切的自責」。

    陳其邁傍二度赴殯儀館，先到罹難者家屬靈堂致意，隨後再到服務中心的家屬休息區聽取家屬意見，離去前，有媒體詢問為何再到殯儀館，是否因為下午前總統馬英九來過？陳其邁回應，他早上已經探視過家屬，中午也去了靈堂，對他來說這是非常沉痛的事情，他做為大家長，感到深切的自責，也不會迴避自己的責任，一定會負起責任，先把家屬的事照顧好，對於責任釐清、制度面的修正，都希望盡所有的力量，讓市民可以更安全，這是他們的責任。

    此外，有城中城住戶安置者說只能在旅館住3天，高雄市社會局長謝俐俐回應說，這部分社會局會處理，已有跟家屬講，安置旅館原則上是先住7天，再視個案狀況，看是租屋還是如何處理。

    陳其邁隨後說，家屬指認部分，有提供一對一服務確認罹難者身分，至於生活安置、殯葬處理，像有人說想回台東，或宗教不同，都會依訴求來處理，包括租金、租屋補助問題，城中城建築結構也還要再做鑑定，在這之前都會先安置在旅館，未來看是要長期依親、租房或過渡時期的居住安排，在租金、住屋、社會住宅等都會給予全力的協助，一定會負起所有的責任。

    陳其邁哽咽表示，感到深切的自責。（記者許麗娟攝）

    陳其邁哽咽表示，感到深切的自責。（記者許麗娟攝）

    陳其邁二度到殯儀館慰問大火的罹難者家屬。（記者許麗娟攝）

    陳其邁二度到殯儀館慰問大火的罹難者家屬。（記者許麗娟攝）

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