城中城火災行政調查小組 11人名單公布

高雄城中城大火釀成重大傷亡，高雄市政府成立行政調查小組，11人名單，涵蓋律師、環安教授、建築公會理事長。（資料照）

2021/10/15 19:57

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對1014城中城火災事件，高雄市政府已成立行政調查小組，今晚公布11人名單，涵蓋律師、環安教授、建築公會理事長。

高市府說明，針對昨日城中城火災事件，已成立獨立的行政調查小組，以府外委員為主要成員，成立調查小組目的，在釐清事件責任歸屬，並追究相關行政責任，以避免相類案件再次發生。

調查任務將涵蓋以下面向，災前執法及行政管理有無疏漏輕忽或不夠積極處、以及救災行為有無延遲及妥適。

行政調查小組成員11名，共同召集人為副市長林欽榮、律師周元培，消防領域委員有中央警察大學消防系兼任教授陳火炎、系主任兼所長吳貫遠及國立高雄科技大學環境與安全衛生工程系教授蔡匡忠；建築安全領域委員分別是高雄市建築師公會顧問鄭純茂、公會理事長陳奎宏及公會法規會主委楊傑焜；法律領域委員有國立高雄大學法律系助理教授張鈺光及高市法制局長王世芳，政風委員為高市政風處長林合勝。

市府指出，調查小組近期即將啟動，外部成員人數比例達8名，府內委員法制局長及政風處長將以協助行政調查為主，以確保本行政調查結果專業、公正及客觀性，並將其調查結果公開周知，且做為釐清行政責任及提供市府進行後續檢討改進機制，及強化行政管理之依據。

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