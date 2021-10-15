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    首頁　>　高雄市

    意外紀錄「城中城」災前景象 高雄電影節開幕

    高雄市電影館館長楊孟穎（中）於開幕式留影。（記者黃旭磊攝）

    高雄市電影館館長楊孟穎（中）於開幕式留影。（記者黃旭磊攝）

    2021/10/15 17:23

    〔記者黃旭磊／高雄報導〕2021高雄電影節下午於高雄市電影館開幕，市長陳其邁因鹽埕區城中城大樓火災取消出席，而影展「高雄焦點：K SERIES」其中「Kaohsiung City, Yancheng District, Fubei Rd., No.31 庭中有奇樹」，紀錄災前大樓銀髮住民孤寂、堅韌身影，意外成為關注焦點。

    高雄市文化局長王文翠、電影館館長楊孟穎及高雄電影節策展人黃晧傑等數十名嘉賓出席開幕式；王文翠指出，疫情尚未完全解封，電影節同步辦線上、實體影展，並以年度主題「謎幻樂園」與沈浸式影像單元「XR無限幻境」，邀請影迷們透過觀影找到心靈綠洲。

    城中城大樓於本週14日火災奪走46條性命，先前，新銳導演曾威量在今年8月拍攝，剪輯成18分鐘短片，紀錄銀髮居民在殘舊大樓內，無聲凝望並活出堅韌生活質地。

    「庭中有奇樹」取自漢朝古詩19首「庭中有奇樹，綠葉發華滋..」字句，敘述庭院裏珍稀樹木挺拔景象。

    2021高雄電影節於10月15到31日舉行，線上、實體同步開跑，17日至30日期間，在高雄市電影館YouTube頻道推出線上「後疫情影視新時代論壇」，邀請23位產業專家，從產業角度分享11堂論壇，而線上影片，觀眾在家「一鍵登入」就可收看影展作品，詳見高雄電影節官網。

    高雄電影節即日起開幕。（記者黃旭磊攝）

    高雄電影節即日起開幕。（記者黃旭磊攝）

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