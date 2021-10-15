「鳳梨」痛心朋友女兒送保母家2天頭部重創亡 高市警籲網友理性

女童送保母家2天頭部重創身亡，仁武分局展開調查。（記者洪臣宏攝）

2021/10/15 17:17

〔記者洪臣宏／高雄報導〕網紅「鳳梨」吳泓逸今天下午在粉專貼出一則令人難過的訊息，指一位高雄朋友女兒送去給保母照顧，隔天就發生頭部受到嚴重撞擊、兩眼出血情形，今天凌晨放棄急救離世。高雄市仁武分局表示，已通知53歲蔡姓保母到案說明，並強調全案已經進入司法程序，呼籲民眾不要有不理性行為。

「鳳梨」在粉專發文，接到高雄的好朋友一通電話打來，接起電話就一陣歇斯底里的哭聲，友人說，「10/14早上7點半還開開心心在車上準備送去保母那裏，送到保母那第二天而已，早上10點打電話給他，說孩子站起來摔倒，重點他女兒根本還不會站，結果頭部受到嚴重撞擊、兩眼出血，就昏迷不醒，緊急送醫，腦部出血開刀4個多小時，腦部腦壓過高，頭蓋骨蓋不上，最後放棄急救」。

「 鳳梨」說，友人哭著說他女兒求生意志很強，「堅持了好幾個小時才願意斷氣」；他無奈說：「坦白講我也不知道該怎幫忙，我現在眼眶也是濕的...」

他也貼出高雄長庚醫院診斷書，提及女童「14日上午10點58分到院急診，意識昏迷合併心搏過慢，緊急腦部電腦斷層顯示，左側大面積硬腦膜下出血和極度高腦壓併腦水腫及腦幹壓迫，進行腦部減壓手術，因病情嚴重治療無效，15日凌晨1點38分死亡」。

訊息貼出後，引起網友抨擊「真的很扯！」還有人要「仁武在地來揪團衰摔保母」，更有鼓動動用私刑嫌疑，引起警方重視。

仁武警分局表示，14日夜間8時30分許，接獲女童蔡姓祖母報案，稱孫女送至蔡姓保母家中托育，期間保母通知小孩不慎跌倒頭部撞到地墊，隨即通報119送醫救治，後因情況不樂觀，於10月15日凌晨由醫生宣告死亡。

警方表示，獲報後立即通報社會局家防中心啟動兒少保護機制，並通知相關人製作筆錄，已於今天報請橋頭地檢署檢察官相驗。

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網友貼出「仁武在地來揪團摔保母」字眼，引起警方重視。（圖：民眾提供）

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