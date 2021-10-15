為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    媽媽不見了！獨居城中城81歲母失聯 輪椅女焦急奔波2天找不到

    林女士的81歲母親黃悅住在城中城大樓20多年，昨天大火後就失聯，她來回醫院、殯儀館仍找不到媽媽。（記者許麗娟攝）

    林女士的81歲母親黃悅住在城中城大樓20多年，昨天大火後就失聯，她來回醫院、殯儀館仍找不到媽媽。（記者許麗娟攝）

    2021/10/15 16:59

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄城中城大火釀成46死、41傷，事發進入第二天，仍有家屬找不到家人，心急如焚，今天（15日）下午，58歲林女土坐著輪椅在殯儀館裡仍不到獨居城中城7樓的81歲母親，焦急地說：「媽媽不見了，找了2天真的很痛苦！」

    林女士難過地說，媽媽只生她一個女兒，自己住在彰化，81歲媽媽黃悅則獨居城中城大樓7樓31號之25，和媽媽每天都有通電話，自己的女兒剛生孩子，她前一晚和媽媽聯絡，媽媽也很開心有曾孫了，想不到隔天媽媽就不見了。

    林女士說，找不到媽媽的心像熱鍋上的螞蟻，揪得很痛苦，自己又行動不便，昨天看新聞後就急得要找人，但問了里長沒有消息，醫院名單也沒有媽媽的名字，來回奔波真的身心疲累，希望市府有方法幫她找到媽媽。

    1999年城中城大樓第一次發生火警時，林女士說，媽媽那次有逃出來，今天在殯儀館，看了很多張罹難者的照片，剛剛也去看了2具遺體都不是她的媽媽黃悅，深怕有人指認錯誤，「真的很慌，2天了」！

    目前46具罹難者遺體都已確認身分，包含原本1具因炭化難以辨識的遺體，經DNA檢驗為男性，而家屬完成指認已有35位，尚有11位尚未指認。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    回家收細軟怒駁「鬼樓」說 城中城老住戶：這裡比豪宅舒服
    2021/10/15 16:28

    回家收細軟怒駁「鬼樓」說 城中城老住戶：這裡比豪宅舒服
    高雄城中城大火釀46死 馬英九、王金平向罹難者獻花致哀
    2021/10/15 16:07

    高雄城中城大火釀46死 馬英九、王金平向罹難者獻花致哀

    換屋也要抗通膨 央北景觀宅超搶手
    城中城大火疑涉案女起底！曾教唆小弟丟汽油彈討債 個性潑辣前科一堆
    2021/10/15 14:56

    城中城大火疑涉案女起底！曾教唆小弟丟汽油彈討債 個性潑辣前科一堆
    城中城大火行政調查小組架構出爐 成員暫定11名、外部專家學者8人
    2021/10/15 14:46

    城中城大火行政調查小組架構出爐 成員暫定11名、外部專家學者8人
    「再也收不到爸爸的Line...」城中城受難家屬 遺憾未見父親最後一面
    2021/10/15 13:25

    「再也收不到爸爸的Line...」城中城受難家屬 遺憾未見父親最後一面
    三次供詞不一！城中城大火46死 情侶檔涉案可能性增加
    2021/10/15 11:33

    三次供詞不一！城中城大火46死 情侶檔涉案可能性增加
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播