媽媽不見了！獨居城中城81歲母失聯 輪椅女焦急奔波2天找不到

林女士的81歲母親黃悅住在城中城大樓20多年，昨天大火後就失聯，她來回醫院、殯儀館仍找不到媽媽。（記者許麗娟攝）

2021/10/15 16:59

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄城中城大火釀成46死、41傷，事發進入第二天，仍有家屬找不到家人，心急如焚，今天（15日）下午，58歲林女土坐著輪椅在殯儀館裡仍不到獨居城中城7樓的81歲母親，焦急地說：「媽媽不見了，找了2天真的很痛苦！」

林女士難過地說，媽媽只生她一個女兒，自己住在彰化，81歲媽媽黃悅則獨居城中城大樓7樓31號之25，和媽媽每天都有通電話，自己的女兒剛生孩子，她前一晚和媽媽聯絡，媽媽也很開心有曾孫了，想不到隔天媽媽就不見了。

林女士說，找不到媽媽的心像熱鍋上的螞蟻，揪得很痛苦，自己又行動不便，昨天看新聞後就急得要找人，但問了里長沒有消息，醫院名單也沒有媽媽的名字，來回奔波真的身心疲累，希望市府有方法幫她找到媽媽。

1999年城中城大樓第一次發生火警時，林女士說，媽媽那次有逃出來，今天在殯儀館，看了很多張罹難者的照片，剛剛也去看了2具遺體都不是她的媽媽黃悅，深怕有人指認錯誤，「真的很慌，2天了」！

目前46具罹難者遺體都已確認身分，包含原本1具因炭化難以辨識的遺體，經DNA檢驗為男性，而家屬完成指認已有35位，尚有11位尚未指認。

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