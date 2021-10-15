城中城住戶以為對面失火還報警 悔恨錯失黃金時機沒叫醒同樓鄰居

城中城住戶想回住處被警方阻止，一度情緒激動。（記者洪臣宏攝）

2021/10/15 17:18

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市城中城惡火奪命，林姓住戶今天偕同妻子返回，盯著大樓興嘆，他說，聽到爆炸聲時還沒意識到火警，看到對面大廈玻璃反射出火光，還打電話報警說，「城中城對面失火了」，夫妻倆幸運及時被雲梯車救下，但他懊惱不已，如果一開始就察覺火警，還來得及叫醒同樓層住戶，也不會死這麼多人。

林姓男子和妻子住在城中城10樓約20年，他說，住家沒有遭火勢波及，但未來何去何從？仍是未定之天，能逃過死劫已是萬幸。

他心有餘悸回憶說，當時與妻子在看電視，樓下突然傳出爆炸聲響，當下還不以為意，看到對面大廈玻璃反射出火光，還誤以為是對面火警，打電話報案「城中城對面失火了」，後來發現對面住戶都站在對街仰頭看著城中城，才發現不對勁，打開屋門往外逃時，一股濃煙迎面直撲而來。

林男說，他立即把棉被、毛巾沾濕，用濕棉被裹住身體、毛巾摀住口鼻，與妻子一起站在窗外，揮舞手電筒呼救，所幸3點10分就獲救。他難過地說，如果聽到爆炸聲就警覺到火警，還有時間叫醒同樓層住戶，但當時實在看不到城中城樓下火光，錯失黃金時機。

部分住戶穿著獲救時沾滿煙灰衣物回到城中城，一身狼狽地想回住處收拾物品，但被警方阻止，情緒激動，經協調後，由員警、區公所人員陪同上樓。

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