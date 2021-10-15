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    首頁　>　高雄市

    回家收細軟怒駁「鬼樓」說 城中城老住戶：這裡比豪宅舒服

    呂姓男子幸運逃生，在員警陪同下成為第一位回家收拾細軟的高雄城中城住戶。（記者黃佳琳攝）

    呂姓男子幸運逃生，在員警陪同下成為第一位回家收拾細軟的高雄城中城住戶。（記者黃佳琳攝）

    2021/10/15 16:28

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市鹽埕區城中城大樓14日發生大火，造成46死、41傷重大慘案。住在7樓的呂姓住戶順利獲救，今在警方和社工陪同下回家收拾細軟，對於外界形容城中城大樓是高雄第一鬼樓，他不滿反批：「住這裡比住豪宅還舒服」。

    呂姓住戶在火警時躲在屋內待援，消防員逐層搜索時順利將他救出，但逃生時只穿短薄上衣、短褲和拖鞋，身上沒有證件和錢，他中午急想要回家收拾細軟，但因大樓屬命案現場，已被警方封鎖無法進入，讓他氣得跳腳直駡。

    鹽埕警分局長蔡鴻文得知此事後，經取得檢方同意後，蔡安排員警和社工陪同，帶呂姓住戶回家收拾衣物等生活用品；呂姓住戶表示，他上樓查查看時，確認火勢沒有延燒到7樓，只是煙霧太濃，讓他屋內積滿一層黑灰，屋況沒受影響，「以後想住還是可以住」。

    呂姓住戶話鋒一轉，直指城中城大樓的住戶都是好人，外面的人說它是「第一鬼樓」，但裡面哪有鬼？有鬼誰還敢住？更何況住戶相處融洽，沒有人虛情假意，都是直來直往的交往，住豪宅隔壁鄰居在想什麼都不知道，「住這裡比住豪宅還舒服」。即使已發生多人喪命，如果未來市府同意讓他們能繼續住，他也願意繼續住，強調「走得正，行得端」什麼都不怕。

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