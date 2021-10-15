和城中城惡火拚搏！ 警消捨命救災照曝光 網友致敬：有你們真好

高雄鹽埕城中城大樓惡火念顏重死傷，高市政府警察局今（15）日也貼出警消人員辛苦救災的照片。（高雄市政府警察局）

2021/10/15 17:31

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市鹽埕區城中城大樓惡火奪走46條人命、41人受傷，為25年來單一建物火災中死亡人數最多事故。高雄市政府警察局今（15）日也貼出警消人員辛苦救災的照片，不少網友致敬打氣「各位警消人員你們辛苦了，有你們真好，感謝各位」、「我們向你們致敬！」。

高雄市鹽埕區城中城大樓14日發生的大火造成重大傷亡，市長陳其邁接獲通報後，清晨5點趕赴現場，親自坐鎮指揮，直到上午11點多才離開；他昨晚率三位副市長及相關局處首長，向全國民眾鞠躬道歉，強調他深切自責，絕對不會迴避責任問題。而總統蔡英文、副總統賴清德與國人同感沈痛不捨，兩人皆以個人身分，分別捐出1個月所得，蔡總統也預計明天到高雄探視傷者及慰問罹難者家屬。

高市政府警察局今上午11點26分也在臉書粉專貼出救難人員辛苦救災的照片，並表示：「與惡火拚搏後，留下的是疲憊，還有更多的不捨。謝謝所有參與火場搶救工作的警消人員和醫療人員。」

照片曝光也讓網友紛紛致敬，留言打氣「各位警消人員你們辛苦了，有你們真好，感謝各位」、「我們向你們致敬！」、「謝謝各位打火英雄您們辛苦了！」、「同島一命 辛苦了！」

不少網友致敬打氣「各位警消人員你們辛苦了，有你們真好，感謝各位」、「我們向你們致敬！」。（高雄市政府警察局）

網友暖心留言為打火英雄打氣。（高雄市政府警察局）

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