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    首頁　>　高雄市

    城中城住戶死裡逃生 痛失好友全家悲痛不已

    毛姓男子（左）對好友全家葬身火海，非常痛心。（記者洪臣宏攝）

    毛姓男子（左）對好友全家葬身火海，非常痛心。（記者洪臣宏攝）

    2021/10/15 17:00

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市城中城惡火奪命，部分死裡逃生住戶今天返回傷心地，毛姓男子說，看到友人全家在這場火災中罹難，非常難過，因而在檢察官問訊時，對可能涉案人平常行徑如實交代，他說：「要為朋友報仇！」

    毛姓男子41年前就到城中城「全滿福」餐廳當學徒，期間曾離開去當廚師，約20年前返回租屋居住，最近因疫情餐廳暫時休息沒有工作，沒想到這場大火不僅失去住所，最好的朋友也離開人世。

    他說，涉案的郭姓男子經常找人到城中城喝酒，喝了酒就鬧事，尤其約2個月前結識黃姓女友後，情況變本加厲，他說，黃女情緒比較暴躁，喝酒後不高興，還會砸酒瓶、敲玻璃，2人也不時爭吵，對面住戶飽受其擾，雖曾報警處理，但情況依舊。

    毛男說，發生火警時搭乘電梯下樓逃生，下樓時才發現祝姓好友跟兒子沒下來，心急如焚，後來才知道他們全家跟同樓層許多好友，都已經葬身火海。

    他氣憤地說，住在對面的朋友拍下火警剛發生時影片給他看，發現火勢是由1樓中庭竄起，隨即迅速吞噬城中城，他反問：「還會是誰?」他說，城中城每個樓層都沒住滿，大多是獨居，頂多是一對夫妻，否則會死更多人。

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