城中城大火疑涉案女起底！曾教唆小弟丟汽油彈討債 個性潑辣前科一堆

被懷疑涉及高雄城中城大火案的黃姓女子，常年混跡高雄鹽埕區，國中肆業的她曾做過豆花生意，被取了個「豆花阿姨」的綽號，並吸收一票中輟少年當她小弟，一群人常在街頭結伴生事，前科累累。（記者黃佳琳攝）

2021/10/15 14:56

〔記者黃佳琳／高雄報導〕被懷疑涉及高雄城中城大火案的黃姓女子，友人形容她個性潑辣、愛當大姐頭，常年混跡高雄鹽埕區，國中肆業的她曾做過豆花生意，被取了個「豆花阿姨」的綽號，並吸收一票中輟少年當她小弟，一群人常在街頭結伴生事，前科累累。

2011年12月，跟著黃女混跡街頭的李姓未成年少女，無照騎黃女的機車撞毀路旁汽車，黃帶著一票少年到李家協商汽、機車賠償事宜時，雙方因無共識，黃女竟教唆郭姓和薛姓未成年少年，到李家門口丟汽油彈，郭、薛聽從指示到李家門口丟汽油彈後，火舌瞬間竄燒，幸著彈點是磨石地板，沒燒到易燃物，鄰人發現後趕緊用滅火器撲滅，未釀傷亡意外。

李家人嚇到趕緊報警處理，警方獲報調查時，隔天在李家附近路口發現郭、薛兩名少年又準備好2支汽油彈準備再去丟擲，幸警方即時攔查，讓他們倆無功而返，並供出自己是受黃女指使。

高雄地院審理時，法官認為無法證明黃女有教唆旗下小弟去丟汽油彈，一審判她無罪，檢方不服上訴，但高雄高分院審理時，合議庭認定黃女沒有縱火犯意，但確實有教唆小弟去丟汽油彈，目的是為了債務問題，因此撤銷一審判決改依恐嚇危安罪判刑7月。

除了教唆縱火，黃女的前科累累，傷害、妨害自由、毀損案件一大堆，甚至還因酒駕被逮去服勞役折抵刑期時，在工作現場對督導大小聲，工作態度懶散，被督導建請檢方日後不准讓她再易服社勞。

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