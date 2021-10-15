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    首頁　>　高雄市

    城中城大火行政調查小組架構出爐 成員暫定11名、外部專家學者8人

    高雄市政府針對城中城火燒事件成立獨立行政調查小組，下午宣布將規劃11名成員，由副市長林欽榮擔任召集人，另由政風處長、法制局長參與，外部專家學者共8名，外部委員占大多數，以確保查結果專業、公正及客觀性。（資料照）

    高雄市政府針對城中城火燒事件成立獨立行政調查小組，下午宣布將規劃11名成員，由副市長林欽榮擔任召集人，另由政風處長、法制局長參與，外部專家學者共8名，外部委員占大多數，以確保查結果專業、公正及客觀性。（資料照）

    2021/10/15 14:46

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府針對城中城火燒事件成立獨立行政調查小組，下午宣布將規劃11名成員，由副市長林欽榮擔任召集人，另由政風處長、法制局長參與，外部專家學者共8名，外部委員占大多數，以確保查結果專業、公正及客觀性。

    市府表示，針對昨天的城中城火燒事件，正籌設獨立的行政調查小組，成立調查小組的任務宗旨，在求完整釐清事件的責任歸屬，並追究相關行政責任，以避免類似案件再次發生，調查將涵蓋三大面向，包括現行法令周全性檢討、災前執法及行政管理有無疏漏輕忽或不夠積極之處、救災行為有無延遲及妥適。

    行政調查小組成員數暫定11名，除由林欽榮副市長擔任召集人，並將由政風處長及法制局長參與協助調查，其他成員將聘請具有建築、消防及法律等專業領域的府外專家學者參與，外部成員人數比例將達8名，以確保本行政調查結果之專業、公正及客觀性，並將其調查結果公開周知，且做為釐清行政責任以及提供市府進行後續檢討改進機制以及強化行政管理之依據。

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