「城中城」柵門曝光 大門深鎖阻消防安檢

城中城大樓隔開1至6樓商業閒置空間與樓上住戶安全，在1、2樓樓梯間設置柵門上鎖，因而無法進入做消防安檢。（高雄市消防局提供）

2021/10/15 14:11

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市鹽埕區城中城大樓一場無情火，奪走46條寶貴生命，昨天高雄市副市長林欽榮受訪指出，城中城1、2樓樓梯間設有欄柵，以致消防人員無法進入實體檢查，今天（15日）消防局公布柵門照片，建議修法補強建築管理死角。

高雄市消防局指出，城中城大樓應依消防法設置消防安全設備並定期檢修申報，但因未成立管委會，故未能有效針對消防安全設備進行設置、管理及維護。

消防局指出，過去為要求該大樓依法辦理檢修申報，多次前往該場所進行檢查，「均大門深鎖無法進入」，因現場屬民宅私領域，且無責任對口人員陪同檢查，消防局遂張貼檢查通知單告知場所人員應配合檢查，並持續聯繫各區分所有權人，敦促其儘速成立管理委員會，俾定期辦理消防安全設備檢修申報，維護其使用功能。

針對此類的建築，消防局建議朝修法「強制成立管理委員會」，補強此類建築管理的死角，確保建築消防安全。

林欽榮昨指出，城中城大樓從2019年開始針對工安、消防檢查，最近一次是在今年5月、10月12日，但是因管委會還在籌備中，加上住戶為了1至6樓閒置空間及住戶安全，1、2樓樓梯間設有柵門，消防人員每次至此都被攔住，無法入內實體檢查，只能依法在柵門口張貼公告，工務局也通令限期改善，該社區推出的代表也承諾照辦，但還沒完成就發生憾事。

因為城中城大樓為私人財產，高市消防局多次張貼消防檢查通知未獲理會。（高雄市消防局提供）

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