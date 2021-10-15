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    首頁　>　高雄市

    城中城大火》高市府除道歉還可做什麼？ 議員提3建議

    高市議員吳益政認為，市府以維護大眾安全為出發點，運用公權力盤點與強制處分舊城區的建築死角。（記者王榮祥翻攝）

    高市議員吳益政認為，市府以維護大眾安全為出發點，運用公權力盤點與強制處分舊城區的建築死角。（記者王榮祥翻攝）

    2021/10/15 13:27

    〔記者王榮祥／高雄報導〕城中城悲劇後，市府除了道歉，還可以做些什麼？高市議員吳益政今於高市議會工務部門質詢提出3點建議，包括修改建築法規、強制處分舊城區住商混合式住宅、積極手段投入老屋修建計畫。

    針對第一點，吳益政指出現行歐美建築與日式建築，都將樓梯設在戶外，此舉大大增加災難時的逃生機率，且未來還有機會加裝電梯，不必佔用室內空間，為老年化社會事先佈局，希望都發局研擬相關辦法與法規。

    他更引用民法與憲法中條例，希望市府以維護大眾安全為出發點，運用公權力盤點與強制處分舊城區的建築死角，不要再讓悲劇慘生。

    吳益政要求市府團隊，應好好研議城中城去留，若要拆除，請市府確實做好安置計畫，因為城中城居民為社會最邊緣的弱勢團體，若要修建，也請市府以積極手段，運用現有的危老相關法規，認真編列預算並積極找到所有權人加速修建，作為社會福利、社會安全與綠建築的多重領先指標與危老修建的典範。

    高市都發局長楊欽富答詢指出，將按照議員建議，向中央反映針對不同危老建築進行危險程度分級，調整所有權人同意比例（原為100%）；高市工務局長蘇志勳承諾，會針對議員建議，認真盤點危老建築。

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