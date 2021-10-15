「再也收不到爸爸的Line...」城中城受難家屬 遺憾未見父親最後一面

城中城罹難者家屬昨天從5、6點到現場，直到半夜11點半才找到爸爸，遺憾未能見最後一面。（記者許麗娟攝）

2021/10/15 13:25

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄鹽埕區城中城大樓惡火奪走46條人命，今天（15日）檢察官持續完成遺體相驗，並讓家屬指認，一名家住左營、不願具名的男性家屬，今在殯儀館替父親處理後事，男子表示，雖然沒有每天見面，但爸爸每天都會傳Line問候，「昨天就沒收到了」，遺憾沒有接爸爸同住。

年約30多歲的男子父親住在城中城大樓8樓，他說，爸爸不是沒有錢，只是希望住在負擔得起的地方，所以3年多前花了50萬買下8樓的其中1間套房自行居住，當初陪同看房時，認為這個環境雖不理想，但有帶小朋友一起去也沒有哭鬧，所以覺得應該沒有什麼「不好的東西」，爸爸1人獨自住在那裡也覺得自在，現在他很遺憾沒有叫爸爸和他一起住。

男子表示，他最近一次和父親聯繫是2、3天前，原本打電話要問他一些私人的事，但沒有聯繫上，見面約是10天前，但爸爸每天會傳Line給他，昨天就沒再收到了。

男子說，因為家中有人經營早餐店會早起，昨天一早看到新聞聯絡他，他清晨5、6點就趕到火災現場，因為沒有看到父親，開始問了現場警消人員、市府衛生局、社會局等所有想得到的單位，打了上百通電話詢問，但一直沒有任何消息。

他沒有背父親身分證字號，也沒有他的身分證件，擔心父親是傷亡名單的無名氏，所以一間一間跑了所有醫院，也進急診看但都找不到，甚至也跑到殯儀館看了遺體的照片，也沒看到，「後來才知道只是臉燒到看不出來」。

直到昨晚再次跑一次市立聯合醫院，透過醫院幫忙提供父親的身分資料，再次向各單位報案尋找，結果半小時後，約昨晚11點半就被通知父親在殯儀館的某個冰櫃，男子抱怨，如果當時有任何一個局處單位人員問他父親的身分證字號，讓他知道找人的方法，也許就不用繞這麼一大圈，他很遺憾「等了10幾個小時，因為莫名的拖延，看不到父親最後一面」。

男子表示，他第一次到殯儀館認照片時，沒有認出爸爸的臉，覺得不像，不過再次確認才知道原來那就是爸爸，他難過表示，爸爸的臉有燒到的樣子、顏色有變，但沒有變形太多，對於希望市府提供什麼樣的協助，他說，現在完全沒有頭緒。

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