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    首頁　>　高雄市

    陳其邁率一級主管捐1月所得 高市府公布城中城捐款帳戶

    盼為城中城傷亡者盡份心力，陳其邁與高市府一級指主管捐1月薪資。（記者王榮祥攝）

    盼為城中城傷亡者盡份心力，陳其邁與高市府一級指主管捐1月薪資。（記者王榮祥攝）

    2021/10/15 13:15

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府今指出，市長陳其邁與市府一級機關首長將捐出1月薪資所得，盼為傷者與罹難者家屬盡一份心力。

    市府說明，為協助高市鹽埕區城中城大樓火警傷亡民眾渡過難關，市長陳其邁今與3位副市長、秘書長、副秘書長，及市府33位一級機關首長（含空大校長），共41人捐1個月薪資所得，盼為傷者與罹難者家屬盡一份心力。

    市府同時也號召市民發揮愛心，捐款協助傷患後續醫療、生活及社會重建相關費用，並提供傷者及罹難者家屬之經濟支持。

    身兼民進黨高市黨部主委的立委趙天麟，今宣布與高市黨部各捐20萬元予高雄市政府專戶。

    民進黨高市立委劉世芳、李昆澤、邱志偉、許智傑、邱議瑩和賴瑞隆等6人，則在昨天先一步捐出1月所得，匯入高市社會局捐款帳戶，指定用於大火相關用途。

    高市社會局指出，已運用「高雄市政府社會局社會救助金專戶」提供救助相關工作，每位傷者提高發放慰問金5萬元，罹難者20萬元，讓突遭變故致生活陷困之家庭得以暫時紓緩困境。

    國民黨籍高市議長曾麗燕宣布，除第一時間以議會名義捐贈物資給消防弟兄，接下來也會在黨團內發起捐贈一日所得的活動，來協助賑災。

    鑒於眾多善心民眾電話詢問欲協助受災戶，民眾如有捐贈意願，提供捐款資訊如下，相關款項、社會局將專款專用於受災民眾之相關事宜。

    一、捐款帳戶：

    （一）銀行匯款：

    戶 名：高雄市政府社會局社會救助金專戶

    帳 號：高雄銀行公庫部102103031319

    （二）郵局劃撥

    戶 名：高雄市政府社會局

    帳 號：42219427

    二、請務必於匯款單備註欄上填寫：指定用途「1014城中城火災事故案」。

    三、聯絡窗口:社會局社會救助科吳宜靜小姐（電話:07-3373372）。

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