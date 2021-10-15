城中城骨董店業者 控涉案情侶檔長期聚眾喝酒鬧事

郭姓情侶經常呼朋引伴在中庭聚飲鬧事。（記者洪臣宏攝）

2021/10/15 12:39

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市城中城大火釀成重大傷亡，其中一家付之一炬的骨董店洪姓老闆說，綽號「跛腳文」的郭姓男子與黃姓女友，經常侵占大樓內空間呼朋引伴喝酒，酒過三巡就大聲喧嘩、吵架、打架，鄰居受不了報警處置，還是無法將他們驅離，他也說自己收藏的骨董、茶壺在這場火警全毀，損失約3億元。

洪姓老闆說，他在城中城經營骨董店已經30餘年，迄今仍保有倉庫，見證了城中城的繁華與沒落，早期該處有百貨公司、餐廳、冰宮、舞廳、委託行等，地價非常貴，為高雄知名地點，20餘年前逐漸衰敗，也開始藏汙納垢。

他說，「跛腳文」2、3年前侵占廢棄的一間骨董店「海祿堂」（非洪男所有）空間，經常叫來遊民在城中城入口處中庭聚飲，喝酒後深夜大聲喧嘩，彼此間還會吵架、打架，看到警察前來會稍微收斂，警察一離開就故態復萌，鄰近住戶將其視為「毒瘤」。

洪男每每看到這種狀況，就出言制止一干人行為，「跛腳文」雖對他有所忌憚，但因為他偶而才來店內，也無可奈何，曾建議警方設置巡邏箱，仍無法將這群人驅離出城中城。

住在對面大廈的一名婦人說，這群遊民打擾了社區安寧，而該對情侶也經常吵架，非常困擾；她說，城中城在20餘年前那場火警後，早就該拆除，希望政府這次能施鐵腕有所作為。

洪姓骨董業者自訴，這場火警害他損失3億元。（記者洪臣宏攝）

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