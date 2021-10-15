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    首頁　>　高雄市

    城中城大火燒出老舊建物安全問題 內政部啟動全面清查

    高雄市鹽埕區城中城大樓大火釀嚴重死傷，曝露老舊複合式建物的安全以及沒有管委會等問題。（記者李惠洲攝）

    高雄市鹽埕區城中城大樓大火釀嚴重死傷，曝露老舊複合式建物的安全以及沒有管委會等問題。（記者李惠洲攝）

    2021/10/15 11:38

    〔記者吳書緯／台北報導〕高雄城中城大樓大火釀嚴重死傷，也曝露老舊複合式建物的安全以及沒有管委會等問題；內政部今表示，將修法強制要求公寓大廈成立管理組織，並將停業場所公安納管，同時立即發函要求各地方政府即刻啟動全面清查盤點高風險建築物，加強保障民眾居住安全。

    現行法律對既有建物設立管委會無「溯及既往」規範，內政部昨晚表示，將修法強制要求既有建築物也要設立管理組織，並由消防署與營建署將檢視現有法規，要求老舊建築物應成立管理委員會，確保維護消防安全，並清查複合式建物消防安全管理。

    內政部今再透過新聞稿指出，公寓大廈管理條例部分，將研議修法強制規定老舊複合用途式大樓應成立管理組織，營建署並將與地方政府討論實務改進及執行作法；至於公安申報制度對於停業、歇業或閒置荒廢場所部分，內政部將會同地方政府進行討論並進行通案函釋，以利全國遵循。

    另外，內政部表示，已立即發函要求各地方政府即刻啟動全面清查盤點高風險建築物，並依據原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法，研擬應改善項目暨落實執行分類分期改善計畫，維護公共安全。

    最後，內政部強調，為強化複合用途建築物共同防火管理及整體避難訓練要求，已提出消防法第13條修正案。此外為了完善消防設備師（士）管理，有效確保公共場所消防安全設備能維持正常運作，已提出消防設備人員法草案，目前正由立法院審議。

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