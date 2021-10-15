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    首頁　>　高雄市

    城中城46死認屍 陳其邁：25人身份確認

    高雄市長陳其邁今天（15日）上午前往市立殯儀館慰問罹難者家屬。（記者許麗娟攝）

    高雄市長陳其邁今天（15日）上午前往市立殯儀館慰問罹難者家屬。（記者許麗娟攝）

    2021/10/15 10:43

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市鹽埕區城中城昨天（14日）大火，一次奪走46條寶貴生命，高雄市長陳其邁今天（15日）上午9點半左右前往市立殯儀館慰問罹難者家屬，陳其邁說，已有25具罹難者完成指認，2具遺體DNA確認，市府將會全力協助處理後事。

    陳其邁抵達殯儀館後，先至服務中心一一慰問罹難者家屬，陳其邁表示，今天到殯儀館主要是要全力協助家屬處理亡者後事，46位罹難者中，現在已經有25位完成身分指認，21位中的19位有採到指紋，另有2位遺體較難以辨識，須透過DNA協助家屬指認（註：至10點止，其中1具已完成指認），他希望撫慰罹難者，盡速幫助家屬在大火之後，在心情、生活上獲得幫助。

    陳其邁說，早上開會時，有指示社會局、民政局、殯葬處提供一對一服務，還有慈濟、法鼓山等民間團體都有專人協助家屬，城中城大樓住民多是年紀大的長輩或社會經濟弱勢的民眾，為協助撫慰家屬，在喪葬部分市府會負責及全力協助，而城中城大樓弱勢者多，對於現在與未來安置計畫，也請民政、都發局、社會局等進行安置。

    陳其邁也提及，目前住院中的傷患有8位預防性插管，已責成醫院好好照顧傷患，恢復健康，並受到妥善照顧。

    陳其邁指出，有25具遺體完成身分指認，其中2具難以辨識，會以DNA確認身分。（記者許麗娟攝）

    陳其邁指出，有25具遺體完成身分指認，其中2具難以辨識，會以DNA確認身分。（記者許麗娟攝）

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