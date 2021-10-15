為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    三次供詞不一！城中城大火46死 情侶檔涉案可能性增加

    被控涉案的黃姓女子，三度接受警方訊問時，說詞不一。（記者黃良傑攝、資料照，本報合成）

    被控涉案的黃姓女子，三度接受警方訊問時，說詞不一。（記者黃良傑攝、資料照，本報合成）

    2021/10/15 09:38

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市鹽埕區城中城大樓大火釀46死41傷，專案小組兩度到現場採驗，除第一時間發現香爐外，又找到2個燒到焦黑的「八寶粥」鐵罐，被控涉案的黃姓女子曾說，自己有點沉香驅蚊睡覺的習慣，今檢察官將與火調人員到火場勘驗，確認起火地點和原因為何。

    專案小組指出，疑似起火點的茶具行已荒廢多時，郭姓男子（50歲）和黃姓女子（51歲）長期霸佔使用借居其中，由於屋主對他們倆霸住行為沒有意見，鄰居也不以為意；13、14日晚間和凌晨，黃、郭兩人曾被人目睹吵架，郭男離開茶具行後，黃女又找來男性友人聊天，但他們是在茶具行對面馬路上說話，該名男子並沒有進入茶具行。

    不過，他們聊天時有喝酒並點燃沉香驅蚊，後來男性友人離去，黃姓女子回茶具行睡覺，過沒多久火就燒起來，黃女見大火冒出趕緊逃離茶具行。

    被帶回警局的黃女三度接受警方訊問時，一會兒說火警時自己不在茶具行，一會又說睡覺前有用「八寶粥」鐵罐點燃蚊香，但她有把灰燼熄滅放到垃圾桶，後來又改口她記不清楚，好像有把點燃的沉香帶出茶具行丟棄，說詞不一，讓專案小組相當頭疼，預計上午10點將黃女和郭男送到地檢署接受檢察官複訊。

    專案小組透露，城中城大樓的起火點疑為茶具行內靠近沙發旁泡茶用卡式爐的位置，由於目擊者清楚指出火警剛發生時有聽到多聲巨大的爆炸聲響，研判可能是點燃的沉香與卡式爐的瓦斯瓶接觸到，瓦斯瓶爆炸進而引發整場火警，檢警消今也將此列為重點調查項目之一，上午9點30分由主任檢察官洪瑞芬及檢察官廖偉程帶隊前往現場勘查，以釐清火警發生的真正原因。

    專案小組在高雄城中城火警現場找到2罐八寶粥鐵罐。（資料照，記者黃良傑攝）

    專案小組在高雄城中城火警現場找到2罐八寶粥鐵罐。（資料照，記者黃良傑攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    三大公會初步勘查 城中城大樓無立即傾倒危險
    2021/10/15 06:20

    三大公會初步勘查 城中城大樓無立即傾倒危險
    父母均往生…高雄城中城大火家屬認屍 跪地痛哭「全都走了」
    2021/10/14 22:08

    父母均往生…高雄城中城大火家屬認屍 跪地痛哭「全都走了」
    城中城惡火奪46命 陳其邁鞠躬道歉：絕不會迴避責任
    2021/10/14 18:42

    城中城惡火奪46命 陳其邁鞠躬道歉：絕不會迴避責任
    誇張！城中城樓梯間設欄柵 消防人員被擋從沒實體檢查
    2021/10/14 16:50

    誇張！城中城樓梯間設欄柵 消防人員被擋從沒實體檢查
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播