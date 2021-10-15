三次供詞不一！城中城大火46死 情侶檔涉案可能性增加

被控涉案的黃姓女子，三度接受警方訊問時，說詞不一。（記者黃良傑攝、資料照，本報合成）

2021/10/15 09:38

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市鹽埕區城中城大樓大火釀46死41傷，專案小組兩度到現場採驗，除第一時間發現香爐外，又找到2個燒到焦黑的「八寶粥」鐵罐，被控涉案的黃姓女子曾說，自己有點沉香驅蚊睡覺的習慣，今檢察官將與火調人員到火場勘驗，確認起火地點和原因為何。

專案小組指出，疑似起火點的茶具行已荒廢多時，郭姓男子（50歲）和黃姓女子（51歲）長期霸佔使用借居其中，由於屋主對他們倆霸住行為沒有意見，鄰居也不以為意；13、14日晚間和凌晨，黃、郭兩人曾被人目睹吵架，郭男離開茶具行後，黃女又找來男性友人聊天，但他們是在茶具行對面馬路上說話，該名男子並沒有進入茶具行。

不過，他們聊天時有喝酒並點燃沉香驅蚊，後來男性友人離去，黃姓女子回茶具行睡覺，過沒多久火就燒起來，黃女見大火冒出趕緊逃離茶具行。

被帶回警局的黃女三度接受警方訊問時，一會兒說火警時自己不在茶具行，一會又說睡覺前有用「八寶粥」鐵罐點燃蚊香，但她有把灰燼熄滅放到垃圾桶，後來又改口她記不清楚，好像有把點燃的沉香帶出茶具行丟棄，說詞不一，讓專案小組相當頭疼，預計上午10點將黃女和郭男送到地檢署接受檢察官複訊。

專案小組透露，城中城大樓的起火點疑為茶具行內靠近沙發旁泡茶用卡式爐的位置，由於目擊者清楚指出火警剛發生時有聽到多聲巨大的爆炸聲響，研判可能是點燃的沉香與卡式爐的瓦斯瓶接觸到，瓦斯瓶爆炸進而引發整場火警，檢警消今也將此列為重點調查項目之一，上午9點30分由主任檢察官洪瑞芬及檢察官廖偉程帶隊前往現場勘查，以釐清火警發生的真正原因。

專案小組在高雄城中城火警現場找到2罐八寶粥鐵罐。（資料照，記者黃良傑攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法