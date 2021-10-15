趙少康批高雄都更 張博洋：高雄不缺天龍觀點政治臭嘴

趙少康批高雄都更20年只做20件，張博洋反嗆他趁火操作，強調高雄不缺天龍觀點的政治臭嘴。（記者王榮祥翻攝）

2021/10/15 00:32

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄城中城大火引發慘重傷亡，中廣董事長趙少康批「高雄都更20年只做20件」，民進黨該為大火負全責；台灣基進新聞部主任張博洋強調，高雄都更案不多，有包括房價等諸多因素，但高雄不缺天龍觀點的政治臭嘴。

張博洋指出，火災悲劇，第一時間就趁火操作，趙少康片面以「高雄都更20年只做20件」帶風向，影射這次鹽埕區大火是都更太慢導致，然後加碼再扯台積電要來的訊息帶動房價上漲，政府只照顧新貴不顧弱勢等等…。

他表示，看完數據後，發現趙少康根本就是趁災難發生時，故意拿真假參半的資訊出來做政治攻擊。

首先，雙北因房價高，更新起來財務較有效益，所以建商有動力去整合地主推動都更，這從內政部的公開資訊，就可看出雙北對都更的熱衷，和其他縣市有如天壤之別。

他說明都更規則如，需取得法定比例的屋主和地主同意書，是民間向政府申請都更的必要條件，卻是十分費時、耗力，且花錢的工作，結果也往往不了了之，所以建商只會在都更之後、有經濟效益的情況下進場整合。

因此，從民間自提都更單元的案件數來看，便可知每個縣市都更行情好不好，而都更行情好壞，往往和建商意願有關，也意味著和房價的高低有著高度正相關。

張博洋引述「都市更新入口網」統計數據，2010年至2019年，全台灣總共1181處由民間自提的都更單元，雙北比例最高，台北（833件）占了70.5%，新北（211件）占了17.9%，合計88.4%，高雄4件占比小於1%，簡單來說，就是高雄民間申請都市更新根本就不多。

他說，這並非高市府不積極推動都更，事實上市府早在年初就祭出「都更168專案」，希望可加速都更行政流程，在公家機關的職權範圍增加都更誘因；趙少康指控高雄市政府不積極推動都更，顯然悖離事實，且是不了解高雄的人，才會講的天龍觀點。

另外，台積電進駐確實給高雄房地產帶來漲價題材，是建商利多，也讓很多人離買房的目標越來越遠；但站在都更角度來說，房價提高，某種程度也讓建商投入高雄都更的誘因增加，對於高雄整體市容和公共安全也有幫助。

張博洋喊話，身為政治人物，應該是向人民分析公共政策的多面向，而不是「一面狂批房價高」，「一面又罵政府不積極都更」，這只會凸顯無知還有無理取鬧，成為滿口沒營養的政治ㄆㄨㄣ桶。

張博洋呼籲，這次鹽埕區「城中城大樓」不幸的火災事件，高雄市政府身為主管機關，當然要負起完全責任，不論是消防安檢、公安檢查等等是否落實，都應該調查、究責，但趙少康趁著悲劇「竹篙湊菜刀」，拿錯誤觀念帶風向抹黑的人，真的滾遠一點，高雄不缺天龍觀點的政治臭嘴。

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