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    首頁　>　高雄市

    高市獲前瞻經費3300萬 打造鳳山行政中心、青年公園滯洪池

    鳳山行政中心內草坪將降挖打造為滯洪池。（記者陳文嬋攝）

    鳳山行政中心內草坪將降挖打造為滯洪池。（記者陳文嬋攝）

    2021/10/14 23:18

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市水利局爭取到中央前瞻計畫經費3300萬元，將打造鳳山行政中心綠地、青年公園為滯洪池，總滯洪量約1萬5500立方公尺，力拚明年雨汛期前完工，以改善地方淹水問題。

    近年來氣候異常，強降雨已成常態，但因鳳山區雨水系統仍停留在45年前設計，只能承受時雨量63.5毫米，近年來強降雨接力狂炸，尤其鳳山行政中心一帶光復、澄清路等，每逢豪雨容易造成地方淹水。

    首當其衝就是鳳山區忠義里，造成地方多次積淹水，里長李朝清爭取滯洪池，陳情市府提出解決之道，以改善地方淹水問題；市府水利局全面檢討鳳山區雨水系統，持續向中央爭取老舊道路側溝加大排水斷面。

    水利局爭取中央前瞻基礎建設水環境水與安全計畫經費，營建署今核定經費3300萬元，將打造鳳山行政中心綠地、青年公園為滯洪池，預計明年動工、明年雨汛期前完工，總滯洪量約1萬5500立方公尺。

    值得一提的是，鳳山行政中心工程經費800萬元，綠地將降挖1.5公尺，並增設集水井及連接管，滯洪量5000立方公尺；鳳山青年公園工程經費2500萬元，公園面積2萬9900平方公尺，將降挖1.5公尺，滯洪量10500立方公尺。

    水利局表示，目前推動曹公圳分洪工程，力拚明年2月底完工，也將改造農委會鳳山熱帶園藝試驗所調節池、小貝湖為滯洪池，已完成規劃方案，初步獲得營建署同意，近期將邀集農委會及營建署開會，確認最後設計方案，力拚明年雨汛期前完工。

    鳳山區青年公園將打造為滯洪池。（記者陳文嬋攝）

    鳳山區青年公園將打造為滯洪池。（記者陳文嬋攝）

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