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    首頁　>　高雄市

    台灣燈會明年登場 高市獲前瞻經費打造愛河水域光環境

    愛河建國橋到中都橋段保留九重葛。（記者陳文嬋攝）

    愛河建國橋到中都橋段保留九重葛。（記者陳文嬋攝）

    2021/10/14 23:10

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕台灣燈會將於明年登場，高市爭取到中央前瞻計畫等605萬元，打造愛河水域光環境，移植高雄橋到建國橋1620株九重葛，改種2萬5500株錫蘭葉下珠及細葉雪茄花，搭配路燈改造點亮愛河，展現全新水環境風貌，整體工程預計12月完成。

    市府觀光局爭取到中央前瞻基礎建設計畫水環境建設580萬元，以及市府養工處配合經費25萬元共605萬元，推動愛河沿岸植栽更換、路燈改善等，值得一提的是，愛河沿岸原本種植上千株九重葛，增添愛河美麗風光，近來許多民眾漫步愛河，發現景觀變得不一樣了。

    市府指出，過去因愛河沒有腹地，以不鏽鋼花箱種植九重葛，10多年來影響生長，2013年曾花經費整理植栽，近來為改善愛河沿岸景觀，與高市景觀公會討論後，河東路改種12000株錫蘭葉下珠，河西路改種13500株細葉雪茄花。

    市府僅保留建國橋到中都橋段約600公尺九重葛，將高雄橋到建國橋段長約2公里共1620株九重葛，移植到鼓山車站、月世界地景公園等，將九重葛種在土地上有利生長，持續營造更多綠美化景觀。

    觀光局表示，透過愛河兩岸植栽更換、照明設備改善，優化整體光環境，並更換沿岸指標、老舊座椅等，「微整形」愛河沿岸建設，營造更舒適水岸空間，讓明年來高雄欣賞台灣燈會賞燈遊河的全國民眾有全新的感受。

    愛河沿岸河東路改種錫蘭葉下珠。（市府提供）

    愛河沿岸河東路改種錫蘭葉下珠。（市府提供）

    愛河沿岸河西路改種細葉雪茄花。（市府提供）

    愛河沿岸河西路改種細葉雪茄花。（市府提供）

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