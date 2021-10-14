高雄城中城大樓惡火奪46命 5大致命關鍵曝光

城中城大樓火災燃燒區域在1至5樓，濃煙卻造成7至11樓住戶46死、41傷。（記者李惠洲攝）

2021/10/14 22:17

〔記者許麗娟／高雄報導〕城中城住商混合大樓大火釀成46死、41傷慘劇，高雄市消防局李清秀指出， 造成這次嚴重傷亡，有5項致命關鍵，包括起火時間在凌晨、住戶多長輩、玻璃帷幕外牆、商業樓層停用未申報公安，以及樓梯間堆滿雜物。

李清秀表示，首先，火警發生在凌晨2點多，大樓住戶幾乎都已熟睡，來不及應變逃生，即使被驚醒，可能一時間判斷能力變差，若是在清醒狀態，較能及早知道狀況尋找有新鮮空氣之處逃生。

第二，城中城大樓內住戶多是較弱勢長輩，導致在火警發生時，逃生能力較差，李清秀指出，該棟多是租金較低廉的出租套房，不少長輩行動不便，相對難以逃生。

第三，城中城大樓1到6樓原為商業使用，外牆的主要建材為玻璃帷幕，火災發生時造成玻璃帷幕與挑高，讓火場形同火爐，產生高溫，加上內部又多是易燃的木材裝潢以致燃燒更快，導致火勢迅速竄升至高樓層。

雖然大火並未燒到7至11樓的住戶區，但大量濃煙隨著樓梯間形成煙囪效應往上竄，也是造成上層住戶死傷慘重的主因，消防人員清理火場時，罹難者分布在每個樓層的走道、樓梯間、住家內都有，但多是被濃煙嗆昏窒息，很少是被火燒死。

第四，該棟大樓本來是住商混合建築，但自2002年後，商業部分就沒有再使用，故未申報公安。加上裡面的堆置物、建材、裝潢並不符合防焰和消防標準。

第五，大樓的梯間又堆滿陳年雜物，以致逃生不便，造成不幸傷亡。

李清秀提醒，遇至火警時，應判斷火舌、濃煙方向，以城中城大樓的狀況而言，濃煙在各樓層密布阻斷住戶向外逃生，應緊閉門窗，用布將門縫堵起，避免濃煙竄入屋內，並尋找有新鮮空氣之處，在家中等待救援，若住家對外窗面對大馬路，則可視情況到陽台向消防員呼救，讓消防人員知道受困位置，以利脫險，但若窗外有煙霧，則應關窗讓屋內保持安全狀態。

高雄市消防局也指出，鹽埕區府北路31號的城中城大樓火警，消防局共出動139車377人救援，自凌晨2時54分火勢延燒，4點39分火勢制，直到7點17分撲滅，現場為13樓建築物，燃燒樓層1到5樓，燃燒面積約4800平方公尺。

消防局統計，現場共救出民眾40人、疏散約10人，其中41人受傷送醫（含1名消防人員）及46人死亡，至晚間7點22分搜索後確認現場無新增傷亡。

城中城大樓1至6樓已停用的商業樓層，外牆的玻璃帷幕加上內部易燃物多，形成高溫火爐。（記者李惠洲攝）

高雄市消防局長李清秀說明城中城大樓嚴重死傷的5大致命關鍵。（記者李惠洲攝）

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