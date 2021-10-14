獨家》重大突破！高雄城中城火場調查 一樓發現燒焦香爐

高雄城中城大火今晚重大突破，檢警消火場調查發現郭男房內有燒焦香爐，被帶回採鑑化驗，郭男的黃姓女友是否曾點燃待查證。（記者黃良傑攝，本報合成）

2021/10/14 21:43

首次上稿 20:41

更新時間 21:43

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市城中城大樓今天（14日）凌晨大火奪走46條寶貴生命，消防局火調單位和警方追查起火原因，在一樓住戶郭姓男子的茶具間後面房間，發現有1個小香爐、2個鐵罐，據了解，郭的黃姓女友人在火警前曾進入屋內，是否有燃點淨香，被檢警列入查證重點，鑑識人員今晚再回火場取回香爐鑑驗，案情抽絲剝繭中，可望案情有所突破。

據了解，郭男和黃女兩人供稱有些出入，檢警漏夜比對、查證，目前將郭男和黃姓女友列入重要關係人，究竟是電線走火還是人為縱火，郭男寄住的一樓房間有無電源，以及起火點是否源自郭男房間內沙發，將是全案最重要的兩大關鍵。

據了解，郭男的房內疑似沒有電源，但警方仍不願證實，至於起火點是否就在郭男的房間內，消防局火調單位並未證實，另有住戶在第一時間拉屋外小水管，企圖噴水滅火，發現屋內沙發上疑有火苗，警方對證人相關描述持保留，仍不能依此斷定是人為縱火，將聯合消防局火調人員採鑑、釐清。

此外，消防局和警察局在火場調查上有所突破，在郭男住處茶具間後方發現1個香爐，專門燃燒淨香的器皿，據了解，郭男、黃女平日都會在一樓騎樓聚集聊天，當天約4、5人和黃女在郭男住處的茶具間聊天，1點前大家陸續離開回房睡覺，黃女疑似曾進入房間，是否點燃淨香，檢、警、消都要查、釐清。

高雄城中城大火今晚重大突破，檢警消火場調查發現郭男房內有燒焦香爐，被帶回採鑑化驗，郭男的黃姓女友是否曾點燃成為查證重點。（記者黃良傑攝）

高雄城中城大火今晚重大突破，檢警消火場調查發現郭男房內有燒焦香爐，被帶回採鑑化驗，郭男的黃姓女友是否曾點燃待查證。（記者黃良傑攝）

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