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    首頁　>　高雄市

    慘！高雄城中城46死打破九龍大廈32年紀錄

    高雄城中城大樓釀46死41傷，創下高雄市火警最慘重的死傷紀錄。（記者李惠洲攝）

    高雄城中城大樓釀46死41傷，創下高雄市火警最慘重的死傷紀錄。（記者李惠洲攝）

    2021/10/14 19:26

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市城中城今天（14日）大火釀46死41傷，成為高雄火警史上最慘重的事故；32年前，同樣位於鹽埕區的九龍生活大廈因縱火造成24死慘劇，19名住戶逃生時在頂樓被活活嗆死，屍體堆疊，宛如人間煉獄；當年縱火的3人，2人判死槍決、1名未成年少年最後判刑15年定讞。

    1989年5月16日晚間6時許，鹽埕區新興街149號九龍生活大廈發生大火，奪走24條人命，警消調查發現，起火點為大樓地下室，經追查，發現火災發生前，擔任漁船大副的夏文義（當年28歲）和船員曾到地下室卡拉OK店喝酒狂歡，與老闆發生口角後不歡而散。

    傍晚時分，夏文義找來王正浩和葛姓少年到卡拉OK尋仇，他們見到卡拉OK店已關門，竟分別丟擲3枚汽油彈，火勢瞬間從地下室往上延燒，濃煙也從樓梯間一路往上漫延至9樓頂樓，當年疑因民眾缺乏防災觀念，9樓頂樓的逃生門被人鎖死，導致19名住戶往樓上逃生時無路可逃，活活在樓梯間嗆死，事後統計，這場火警共奪走24條人命。

    而縱火的夏文義和同夥王正浩被遭判處死刑，隔年槍決伏法，同案的葛姓少年躲過死刑，被判刑15年定讞，如今也早已服刑完畢出獄。

    當年這把大火更讓九龍大廈靈異傳聞不斷，甚至到現在都還有人說晚上會聽到洋娃娃的哭泣聲；沒想到，這個慘痛的紀錄如今竟被城中城大樓打破，被外界稱為「高雄第一鬼樓」的高雄城中城大樓大火釀46死41傷，雖然尚未釐清起火原因，但恐將成為高雄人心中永遠無法抹去的沉重傷痛。

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