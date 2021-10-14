城中城惡火奪46命 陳其邁鞠躬道歉：絕不會迴避責任

高雄市長陳其邁（左二）率3位副市長及相關局處首長，向全國民眾鞠躬道歉。（記者葛祐豪攝）

2021/10/14 18:42

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市鹽埕區城中城大樓惡火46條人命，高雄市長陳其邁今晚率3位副市長及相關局處首長，向全國民眾鞠躬道歉，強調他深切自責，絕對不會迴避責任問題！

城中城大樓救援行動告一段落，陳其邁今晚6點回到高市府四維行政中心，率3位副市長及相關局處首長，發表談話。

陳其邁表示，守護市民生命財產安全，是身為市長的他，責無旁貸，「對於今天鹽埕區城中城大樓的火警，造成重大人命傷亡的災禍，我感到無比悲痛，深切自責。」並要向所有傷患、罹難者和他們的家屬，及所有市民，致上最沉重的道歉！

陳其邁隨即深深一鞠躬，他接著說，在火災現場搶救工作告一段落，他回到市府來指揮後續的工作，就以下3點事項，向市民報告。

第一、他已經責成衛生局、社會局、民政局，立刻展開對於傷患的醫療照顧工作、住戶後續的生活安置工作，以及不幸罹難者家屬的喪葬協助工作，政府一定會承擔起照顧受災戶的責任。同時也要求警察局、消防局，全力配合檢察官進行火場調查工作，希望能盡快查明並公布肇事釀災的事故原因，絕對要做到公開透明，向社會大眾負責。

第二、「我們絕對不會迴避責任問題！」接下來會用最快的速度，組成行政調查小組，檢視相關機關日常對於包括城中城大樓在內的老舊建築，在行政管理上，是否有疏漏輕忽地方？是否在遭遇問題或困難時，在行政作為上有不夠積極之處？這些都要接受行政調查小組的檢視，作為立刻檢討改進的依據。

第三、對於現行消防建管的法規制度，立即全面徹底檢討。在鹽埕區、甚至高雄的其他行政區裡，還有好幾棟像城中城一樣老舊的建築，興建於現行的消防建管法規立法之前，這些老舊建築在法規上，是否仍有不足的部分，導致市民生命財產安全無法獲得充分保障，一定要找出來，透過立法修法的途徑，儘快來彌補起來。

陳其邁強調，最後，身為市長的他，要向所有參與火場搶救工作的基層警消人員和醫療人員，說一聲：「大家辛苦」，並且再一次向所有市民朋友致歉！接著他再度率隊深深一鞠躬。

陳其邁（中）強調絕對不會迴避責任問題。（記者葛祐豪攝）

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