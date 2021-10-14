誇張！城中城樓梯間設欄柵 消防人員被擋從沒實體檢查

城中城大火奪去多條人命，並有多人受傷。（圖：民眾提供）

2021/10/14 16:50

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市城中城大樓火警造成重大傷亡，工安、消防檢查是否落實成為關切焦點，高雄市副市長林欽榮表示，城中城1、2樓樓梯間設有欄柵，以致消防人員無法進入實體檢查，但已依法張貼公告要求限期改善，原本16日將再度提出要求，沒想到今天就發生憾事。

林欽榮表示，城中城於1981年取得使用執照，但是我國的公寓大廈管理條例在1995年才發布實施，而它也一直無法且主動成立公寓大廈管理委員會，且產權極度複雜，高市府將其列為輔導對象。

城中城1至6樓是商業區跟戲院，7至11樓是住宅，林欽榮說，從2019年開始針對工安、消防檢查，合計有四次，分別在2019年、2020年，最近的是在今年5月、10月12日都有檢查，但是因管委會還在籌備中，只能依法規檢視、張貼公告。

他指出，為了1至6樓閒置空間及住戶安全，城中城1、2樓樓梯間設有欄柵，消防人員每次至此都被攔住，無法入內實體檢查，相關單位也注意到這問題，依法在欄柵門口張貼公告，工務局也通令限期改善，該社區推出的代表也承諾照辦，但還沒完成就發生憾事。

林欽榮表示，高雄舊城區宿仍有類似建案，會詳細清查，將跟中央討論，訂出可以讓閒置老舊房舍安全的自治條例先行。

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