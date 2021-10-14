為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    誇張！城中城樓梯間設欄柵 消防人員被擋從沒實體檢查

    城中城大火奪去多條人命，並有多人受傷。（圖：民眾提供）

    城中城大火奪去多條人命，並有多人受傷。（圖：民眾提供）

    2021/10/14 16:50

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市城中城大樓火警造成重大傷亡，工安、消防檢查是否落實成為關切焦點，高雄市副市長林欽榮表示，城中城1、2樓樓梯間設有欄柵，以致消防人員無法進入實體檢查，但已依法張貼公告要求限期改善，原本16日將再度提出要求，沒想到今天就發生憾事。

    林欽榮表示，城中城於1981年取得使用執照，但是我國的公寓大廈管理條例在1995年才發布實施，而它也一直無法且主動成立公寓大廈管理委員會，且產權極度複雜，高市府將其列為輔導對象。

    城中城1至6樓是商業區跟戲院，7至11樓是住宅，林欽榮說，從2019年開始針對工安、消防檢查，合計有四次，分別在2019年、2020年，最近的是在今年5月、10月12日都有檢查，但是因管委會還在籌備中，只能依法規檢視、張貼公告。

    他指出，為了1至6樓閒置空間及住戶安全，城中城1、2樓樓梯間設有欄柵，消防人員每次至此都被攔住，無法入內實體檢查，相關單位也注意到這問題，依法在欄柵門口張貼公告，工務局也通令限期改善，該社區推出的代表也承諾照辦，但還沒完成就發生憾事。

    林欽榮表示，高雄舊城區宿仍有類似建案，會詳細清查，將跟中央討論，訂出可以讓閒置老舊房舍安全的自治條例先行。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高雄城中城惡火死傷87人 32人明顯死亡直送殯儀館
    2021/10/14 16:35

    高雄城中城惡火死傷87人 32人明顯死亡直送殯儀館
    高雄「城中城」大火 蘇貞昌變更行程緊急南下慰問傷者
    2021/10/14 12:55

    高雄「城中城」大火 蘇貞昌變更行程緊急南下慰問傷者
    高雄城中城惡火 陳其邁：掌握1嫌不排除縱火
    2021/10/14 11:52

    高雄城中城惡火 陳其邁：掌握1嫌不排除縱火
    高雄城中城大火 蘇貞昌指示徐國勇趕往協助安置善後
    2021/10/14 10:47

    高雄城中城大火 蘇貞昌指示徐國勇趕往協助安置善後
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播