高雄永新漁港淤沙嚴重、南寮漁港老舊損壞 農委會允即刻改善

高雄永安永新漁港淤沙情況嚴重，彌陀區南寮漁港鋼筋裸露、設施損壞，碼頭結構毀損，農委會、漁業署實地會勘後，允諾立即啟動改善工程。（記者蘇福男攝）

2021/10/14 16:49

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄永安區永新漁港淤沙情況嚴重，影響漁民報關出港安全，彌陀區南寮漁港啟用逾30年，鋼筋裸露、設施損壞，碼頭結構毀損需儘速整建，農委會、漁業署實地會勘後，允諾立即啟動改善工程。

立法院經濟委員會召委邱志偉針對永安永新漁港疏濬、彌陀南寮漁港老舊需重建等問題，邀集農委會副主委陳添壽、漁業署長張致盛、高雄市政府海洋局及漁會等單位實地會勘。

永安區漁會總幹事李秋錦指出，永新漁港已7年未全面清淤，淤沙狀況越來越嚴重，尤其漁民出港報關處淤沙最為嚴重，已影響漁民報關安全，預計將全港區疏深，從目前港深2米疏濬至2.5米，預估疏濬1.25萬方土方，所需經費1500萬元。

彌陀區漁會總幹事林子清表示，南寮漁港已使用超過30年，接近使用年限，港區出現鋼筋裸露、設施損壞等情況，碼頭結構也毀損需儘速整建，相關工程預計需先進行規劃作業，並分年、分期施工，總經費約2.5億元。

針對永新漁港疏濬問題，陳添壽強調，漁港清淤攸關漁民進出港口安全，經費漁業署會支持，請高市海洋局儘快進行發包程序，明年初疏濬作業即可執行。

彌陀南寮漁港整建案明年規劃作業經費240萬元，漁業署也同意支持，後續工程經費再逐年編列，高市海洋局指出，規劃作業與細部設計約各需1年時間，完成規劃設計後，預計2024年展開整建工程，碼頭每年改建330公尺長，約3年完成，分年分期完成整建工程，也能減輕經費負擔。

會中陳添壽特別指示，彌陀南寮漁港整建設計時，工程須符合漁港規範，作業區廢水不再直接排入海中，因此設計的作業區需低於碼頭處，收集的廢水要排入陰井統一處理，避免廢水排入海中又抽海水使用，造成衛生問題。

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