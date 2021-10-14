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    高雄城中城惡火 陳其邁待6個多小時坐鎮指揮

    城中城大樓惡火，陳其邁待6個多小時坐鎮指揮。（記者李惠洲攝）

    城中城大樓惡火，陳其邁待6個多小時坐鎮指揮。（記者李惠洲攝）

    2021/10/14 13:37

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市鹽埕區城中城大樓今晨發生惡火，市長陳其邁接獲通報後，從清晨5點趕赴現場，親自坐鎮指揮，直到上午11點多才暫時離開火場。

    這場大火是陳其邁去年8月底上任以來，碰到最嚴重的火警，已造成多人喪生，陳其邁今晨接獲消防局通報，得知大樓恐有人受困後，清晨5點趕抵現場，第一時間了解救援進度。

    陳其邁原本預定今天上午前往高軟園區，參加亞灣區首座5G XR O-RAN實驗場啟用儀式，也趕緊取消，留在火場坐鎮指揮，以醫生專業，關心獲救民眾的身體狀況，例如看見鼻子燻黑的生還者，他立刻與衛生局長黃志中討論，推測可能是吸入性創傷，應以何種方式救治。

    高市府在陳其邁調度下，在附近的雄旺旅館成立前進指揮所，各局處立刻動起來，除了最辛苦的警消人員，社會局與民政局協助家屬善後及安置事宜，提供最大協助；社會局、觀光局則彙整首波可提供安置旅館，共有7間旅館、190間客房，讓獲救者暫住。

    陳其邁也指示社會局，派社工人員至各收容傷患的醫療院所，進行一對一傷者及家屬服務，並先致送關懷慰問金每人1萬元。隨著救援行動告一段落，陳其邁才於上午11點多，暫時先離開火場。

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