陸軍官校教官營外打架 校方：加重懲處2大過並汰除

陸軍官校劉姓教官（紅衣者）打贏架還自爆「我是陸軍官校教官啦！」（民眾提供）

2021/10/14 13:27

〔記者陳文嬋／高雄報導〕陸軍官校劉姓教官10月9日與友人到台南1家KTV唱歌，與鄭男發生口角拉扯過程出手打人，打贏架離去前還自爆「我陸軍官校教官啦！」；陸軍官校今強調依規定處分，校方已召開過人評會，加重懲處至少2大過以上，並納入汰除對象，作為學校軍紀宣教案例，以嚴正軍紀。

陸軍官校劉姓教官20多歲是上尉，大學畢業考上專業軍官班，從軍大約1年多時間，今年初到陸軍官校服務，上周五8日晚間6時休假後，與一群朋友到聚餐喝酒後，續攤到台南1家KTV唱歌，其中1人是鄭姓男子的女友，鄭男不滿擋路質問劉男，雙方爆衝突打架，劉男打贏還自爆「我陸軍官校教官啦！」。

陸軍官校隔天掌握狀況，立即展開調查，劉男坦承一時衝動有出手打人，對此深感懊悔，但不知道在場女子是鄭男女友，強調是誤會一場，校方對他曉以大義，勸導他就算氣憤，也不能動手打人。

陸軍官校表示，校方對師生軍紀要求嚴格，每次休假前對於師生耳提面命，完成相關軍紀、離營宣教，提醒師生避免出入複雜場所，避免發生狀況。

陸軍官校指出，陸軍官校是教育單位，高標準自我要求，老師要作學生表率，對於劉員營外失序狀況，動手打人就是不對，軍紀比部隊還嚴格。

陸軍官校強調依規定處分，已於10月12日召開人事評議會議，加重懲處劉員至少2大過以上，並檢討納入汰除對象，該案也作為學校軍紀宣教案例，以嚴正軍紀。

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