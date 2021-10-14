高雄城中城惡火 消防員濺血 51名傷者名單公佈
〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市城中城大樓今凌晨惡火，死傷慘重，內政部長徐國勇南下指揮救援，慰問1名救災受傷消防員，而消防局也在中午公佈送醫傷者名單。
消防局指出，十全分隊林姓同仁（38歲）救援時不明原因造成左小腿10公分撕裂傷，意識清醒由左營分隊救護車送高醫。
51名送醫傷者名單為：男性36人，女性15人（其中14人OHCA，男9人，女5人）
1.女性、64歲、吸入黑煙、意識清醒、由新興分隊救護車送阮綜合醫院。
2.男性、71歲、吸入黑煙、意識清醒、由新興分隊救護車送阮綜合醫院。
3.男性、40歲、割傷嗆傷、意識清醒、由十全分隊救護車送大同醫院。
4.男性、38歲、左小腿10公分撕裂傷、意識清醒、由左營分隊救護車送高醫。
5.男性、74歲、吸入黑煙、意識清醒、由前鎮分隊救護車送阮綜合醫院。
6.女性、46歲、無外傷、意識清醒、由苓雅分隊救護車送阮綜合醫院。
7.女性、83歲、無外傷、意識清醒、由苓雅分隊救護車送阮綜合醫院。
8.女性、34歲、嗆傷、意識清醒、由鳳祥分隊救護車2送阮綜合醫院。
9.女性、8歲、嗆傷、意識清醒、由五甲分隊救護車1送阮綜合醫院。
10.男性、70歲、意識清醒、肢體無力、由鼎金分隊救護車送大同醫院。
11.男性、70歲、意識清醒、由仁武分隊救護車送大同醫院。
12.男性、27歲、意識模糊、吸入性嗆傷、由鳥松分隊救護車送大同醫院。
13.男性、76歲、意識清醒、吸入性嗆傷、由十全分隊救護車送大同醫院。
14.男性、60歲、意識清醒、吸入性嗆傷、由楠梓分隊救護車送市立聯合醫院。
15.男性、40歲、意識清醒、吸入性嗆傷、由瑞隆分隊救護車送市立聯合醫院。
16.男性、29歲、意識清醒、無外傷、由右昌分隊救護車送高醫。
17.女性、50歲、意識模糊、吸入性嗆傷、由前鎮分隊救護車送阮綜合醫院。
18.男性、20歲、意識清醒、呼吸喘，吸入性嗆傷、由左營91送大同醫院。
19.男性、70歲、意識清醒、吸入性嗆傷、由高桂分隊救護車送邱外科醫院。
20.男性、66歲、意識清醒、吸入黑煙、由前金分隊救護車送阮綜合醫院。
21.男性、40歲、意識清醒、吸入性嗆傷、由岡山分隊救護車送市立聯合醫院。
22.女性、77歲、意識清醒、吸入性嗆傷、由五甲分隊救護車送高醫
23.男性、34歲、意識清醒、吸入性嗆傷、由鳳祥分隊救護車送長庚醫院
24.女性、42歲、意識清醒、吸入性嗆傷、由鼎金分隊救護車送國軍高雄總醫院
25.男性、56歲、意識清醒、呼吸不順、由中庄分隊救護車送小港醫院
26.男性、28歲、意識清醒，呼吸困難、由左營分隊救護車送市立民生醫院
27.男性、50歲、意識清醒、由苓雅分隊救護車送市立國軍高雄總醫院
28.男性、51歲、意識清醒、由新興分隊救護車送長庚醫院
29.男性、39歲、意識清醒、由楠梓分隊救護車送長庚醫院
30.男性、31歲、意識清醒、由瑞隆分隊救護車送市立聯合醫院
31.男性、26歲、意識清醒、由仁武分隊救護車送高醫
32.男性、66歲、OHCA、由高桂分隊救護車送市立聯合醫院
33.男性、62歲、OHCA、由前金分隊救護車送小港醫院
34.女性、60歲、OHCA、由新莊分隊救護車送高醫
35.女性、56歲、意識清醒、由鳥松分隊救護車送阮綜合醫院
36.男性、30歲、OHCA、由前鎮分隊救護車送國軍高雄總醫院
37.男性、60歲、OHCA、由鳳山分隊救護車送高雄榮民總醫院
38.女性、65歲、OHCA、由五甲分隊救護車送大同醫院
39.男性、60歲、OHCA、由楠梓分隊救護車送榮總醫院
40.男性、OHCA、由右昌分隊救護車送義大大昌醫院
41.女性、70歲、昏迷、由永安分隊救護車送阮綜合醫院
42.男性、60歲、OHCA、由中庄分隊救護車送國軍高雄總醫院
43.女性、60歲、OHCA、由鳳祥分隊救護車送邱外科醫院
44.女性、50歲、OHCA、由岡山分隊救護車送市立民生醫院
45.男性、60歲、OHCA、由鼎金分隊救護車送市立小港醫院
46.男性、75歲、意識清醒、由仁武分隊救護車送義大大昌醫院
47.男性、意識不清、由蓬萊分隊救護車送高醫
48.男性、65歲、OHCA、由左營分隊救護車送市立大同醫院
49.男性、意識清醒、由新莊分隊救護車送義大大昌醫院
50.女性、60歲、OHCA、由大社分隊救護車送國軍左營醫院
51.男性、65歲、意識清醒、由二港口分隊救護車送阮綜合醫院