高雄城中城惡火 消防員濺血 51名傷者名單公佈

城中城社區受傷住戶被送醫救治。（記者李惠洲攝）

2021/10/14 13:09

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市城中城大樓今凌晨惡火，死傷慘重，內政部長徐國勇南下指揮救援，慰問1名救災受傷消防員，而消防局也在中午公佈送醫傷者名單。

消防局指出，十全分隊林姓同仁（38歲）救援時不明原因造成左小腿10公分撕裂傷，意識清醒由左營分隊救護車送高醫。

51名送醫傷者名單為：男性36人，女性15人（其中14人OHCA，男9人，女5人）

1.女性、64歲、吸入黑煙、意識清醒、由新興分隊救護車送阮綜合醫院。

2.男性、71歲、吸入黑煙、意識清醒、由新興分隊救護車送阮綜合醫院。

3.男性、40歲、割傷嗆傷、意識清醒、由十全分隊救護車送大同醫院。

4.男性、38歲、左小腿10公分撕裂傷、意識清醒、由左營分隊救護車送高醫。

5.男性、74歲、吸入黑煙、意識清醒、由前鎮分隊救護車送阮綜合醫院。

6.女性、46歲、無外傷、意識清醒、由苓雅分隊救護車送阮綜合醫院。

7.女性、83歲、無外傷、意識清醒、由苓雅分隊救護車送阮綜合醫院。

8.女性、34歲、嗆傷、意識清醒、由鳳祥分隊救護車2送阮綜合醫院。

9.女性、8歲、嗆傷、意識清醒、由五甲分隊救護車1送阮綜合醫院。

10.男性、70歲、意識清醒、肢體無力、由鼎金分隊救護車送大同醫院。

11.男性、70歲、意識清醒、由仁武分隊救護車送大同醫院。

12.男性、27歲、意識模糊、吸入性嗆傷、由鳥松分隊救護車送大同醫院。

13.男性、76歲、意識清醒、吸入性嗆傷、由十全分隊救護車送大同醫院。

14.男性、60歲、意識清醒、吸入性嗆傷、由楠梓分隊救護車送市立聯合醫院。

15.男性、40歲、意識清醒、吸入性嗆傷、由瑞隆分隊救護車送市立聯合醫院。

16.男性、29歲、意識清醒、無外傷、由右昌分隊救護車送高醫。

17.女性、50歲、意識模糊、吸入性嗆傷、由前鎮分隊救護車送阮綜合醫院。

18.男性、20歲、意識清醒、呼吸喘，吸入性嗆傷、由左營91送大同醫院。

19.男性、70歲、意識清醒、吸入性嗆傷、由高桂分隊救護車送邱外科醫院。

20.男性、66歲、意識清醒、吸入黑煙、由前金分隊救護車送阮綜合醫院。

21.男性、40歲、意識清醒、吸入性嗆傷、由岡山分隊救護車送市立聯合醫院。

22.女性、77歲、意識清醒、吸入性嗆傷、由五甲分隊救護車送高醫

23.男性、34歲、意識清醒、吸入性嗆傷、由鳳祥分隊救護車送長庚醫院

24.女性、42歲、意識清醒、吸入性嗆傷、由鼎金分隊救護車送國軍高雄總醫院

25.男性、56歲、意識清醒、呼吸不順、由中庄分隊救護車送小港醫院

26.男性、28歲、意識清醒，呼吸困難、由左營分隊救護車送市立民生醫院

27.男性、50歲、意識清醒、由苓雅分隊救護車送市立國軍高雄總醫院

28.男性、51歲、意識清醒、由新興分隊救護車送長庚醫院

29.男性、39歲、意識清醒、由楠梓分隊救護車送長庚醫院

30.男性、31歲、意識清醒、由瑞隆分隊救護車送市立聯合醫院

31.男性、26歲、意識清醒、由仁武分隊救護車送高醫

32.男性、66歲、OHCA、由高桂分隊救護車送市立聯合醫院

33.男性、62歲、OHCA、由前金分隊救護車送小港醫院

34.女性、60歲、OHCA、由新莊分隊救護車送高醫

35.女性、56歲、意識清醒、由鳥松分隊救護車送阮綜合醫院

36.男性、30歲、OHCA、由前鎮分隊救護車送國軍高雄總醫院

37.男性、60歲、OHCA、由鳳山分隊救護車送高雄榮民總醫院

38.女性、65歲、OHCA、由五甲分隊救護車送大同醫院

39.男性、60歲、OHCA、由楠梓分隊救護車送榮總醫院

40.男性、OHCA、由右昌分隊救護車送義大大昌醫院

41.女性、70歲、昏迷、由永安分隊救護車送阮綜合醫院

42.男性、60歲、OHCA、由中庄分隊救護車送國軍高雄總醫院

43.女性、60歲、OHCA、由鳳祥分隊救護車送邱外科醫院

44.女性、50歲、OHCA、由岡山分隊救護車送市立民生醫院

45.男性、60歲、OHCA、由鼎金分隊救護車送市立小港醫院

46.男性、75歲、意識清醒、由仁武分隊救護車送義大大昌醫院

47.男性、意識不清、由蓬萊分隊救護車送高醫

48.男性、65歲、OHCA、由左營分隊救護車送市立大同醫院

49.男性、意識清醒、由新莊分隊救護車送義大大昌醫院

50.女性、60歲、OHCA、由大社分隊救護車送國軍左營醫院

51.男性、65歲、意識清醒、由二港口分隊救護車送阮綜合醫院

消防員於火場受傷，圖為搶救人員。（記者黃旭磊攝）

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