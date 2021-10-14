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    首頁　>　高雄市

    爆炸、喇叭及呼救聲四起.... 目擊者：城中城火場如人間煉獄！

    高雄城中城大樓凌晨發生大火。（記者黃良傑攝）

    高雄城中城大樓凌晨發生大火。（記者黃良傑攝）

    2021/10/14 13:07

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市城中城大樓惡火來得急又兇猛，住在隔壁的目擊者說，當時聽到一聲爆炸聲響後，「劈哩啪啦」聲響不斷，衝下樓查看時，大樓已陷入火海，只見高樓上住戶一臉驚恐打開手機燈光，標示待援位置，尖銳「救命」聲此起彼落，還有人猛按喇叭示警逃命，宛如人間煉獄。

    城中城大樓對面停車場今天凌晨近3時傳來急促喇叭聲，吵醒附近住戶，不久有人聽到爆炸聲響，下樓查探發現是火警，該名按喇叭年輕人原來不是擾人清夢，而是示警住戶逃命，他也等到第一部消防車抵達才離開。

    住在隔壁大樓的陳姓住戶表示，她被喇叭聲吵醒後，聽到「劈哩啪啦」聲響，下樓查看原來是城中城大樓火警，玻璃不斷碎裂，火勢蔓延地非常快，樓上有些人打開手機燈光不停揮舞，或是尖叫大喊「救命」，場面怵目驚心，當時還遇到一名剛下班準備進入城中城男子，就跟他說：「你差點死掉。」

    住在對面的鄰居說，聽到爆炸巨響時還以為是地震，後來看到城中城陷入熊熊火光，樓上住戶挨在窗邊等待救援，玻璃碎片聲響太大，後來聽不到他們叫什麼。

    一名男子上午9時被消防局雲梯車救下，他心有餘悸說，他沒看到火光，只聞到煙味，因為逃生無門，也無法採取自救措施，只能待在房間內等待救援，看到雲梯車上來，如獲重生。

    目擊者說，火警現場宛如人間煉獄。（記者李惠洲攝）

    目擊者說，火警現場宛如人間煉獄。（記者李惠洲攝）

    高雄城中城大樓火警。（圖：民眾提供）

    高雄城中城大樓火警。（圖：民眾提供）

    高雄城中城大樓凌晨發生火警。（記者洪臣宏攝）

    高雄城中城大樓凌晨發生火警。（記者洪臣宏攝）

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