為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    高雄城中城惡火釀6死、32傷 警調監視器未發現情侶爭吵

    高雄鹽埕城中城社區今晨大火，消防局出動72車145人前往搶救。（記者李惠洲攝）

    高雄鹽埕城中城社區今晨大火，消防局出動72車145人前往搶救。（記者李惠洲攝）

    2021/10/14 09:36

    〔記者黃良傑、許麗娟、黃佳琳、葛祐豪／高雄報導〕高雄市鹽埕區城中城今天凌晨2時54分發生大火，消防局出動72車145人前往搶救，火勢一發不可收拾，城中城的3樓悶燒，其他區塊還一度復燃，清晨5時45分控制火勢，攻入火場搶救受困住戶，惡火確定6人死亡，目前共救出37人，32人留院救治、觀察，警方調閱路口和騎樓監視器，未發現外傳情侶或住戶爭吵可能。

    有目擊者指出，大火前有人拿「小水管」滅火，警方不排除遭縱火。

    此外，另拉水管企圖救火的住戶找到了，是住在9樓擔任計程車司機的住戶，他表示，今天凌晨2點50分左右開完計程車返家，聞到燒塑膠粒味道，循味找到府北路廢店面，突然一聲爆炸、火煙冒出，他急忙拉水管救火，警、消正拼圖調查、釐清起火原因。

    截至目前已救出32人送醫，確定6人死亡，現場持續搶救中，警方表示火警原因仍在調查中。

    高雄市長陳其邁也在清晨5點趕抵現場，府北里長林傳富說明火災現況，陳其邁當場指示消防局、警察局全力搶救受困住戶。

    據了解，城中城低樓層於2、30年前是百貨公司，4、5樓為廢棄電影院，7至11樓為住宅，約有70多戶，區公所估計疑有120多戶（含租戶），受困民眾人數不明。地方人士指出，該大樓1999年也曾發生火警，警消救出28人。這棟大樓因公共設施年久失修，有些地方宛如廢墟，昔日有「高雄第一鬼樓」之稱，但近年管理已逐漸改善。

    高雄鹽埕城中城惡火確定6死、32人送醫，警調監視器未發現情侶爭吵，另找到拉水管企圖救火的9樓住戶。（記者黃良傑攝）

    高雄鹽埕城中城惡火確定6死、32人送醫，警調監視器未發現情侶爭吵，另找到拉水管企圖救火的9樓住戶。（記者黃良傑攝）

    高雄鹽埕城中城惡火確定6死、32人送醫，警調監視器未發現情侶爭吵，另找到拉水管企圖救火的9樓住戶。（記者黃良傑攝）

    高雄鹽埕城中城惡火確定6死、32人送醫，警調監視器未發現情侶爭吵，另找到拉水管企圖救火的9樓住戶。（記者黃良傑攝）

    高雄鹽埕城中城惡火確定6死、32人送醫，警調監視器未發現情侶爭吵，另找到拉水管企圖救火的9樓住戶，目擊證人向火調人員描述所見。（記者黃良傑攝）

    高雄鹽埕城中城惡火確定6死、32人送醫，警調監視器未發現情侶爭吵，另找到拉水管企圖救火的9樓住戶，目擊證人向火調人員描述所見。（記者黃良傑攝）

    高雄鹽埕城中城惡火確定6死、32人送醫，警調監視器未發現情侶爭吵，另找到拉水管企圖救火的9樓住戶。（記者黃良傑攝）

    高雄鹽埕城中城惡火確定6死、32人送醫，警調監視器未發現情侶爭吵，另找到拉水管企圖救火的9樓住戶。（記者黃良傑攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高雄城中城社區大火不排除遭縱火 28人送醫3命危
    2021/10/14 08:38

    高雄城中城社區大火不排除遭縱火 28人送醫3命危
    獨家》城中城起火前傳爆炸聲響 目擊深入火場調查
    2021/10/14 07:31

    獨家》城中城起火前傳爆炸聲響 目擊深入火場調查

    清淨機節能新規範 輕鬆選購省電機種
    傳城中城社區失火前男子拿水管滅火 警不排除人為因素
    2021/10/14 07:27

    傳城中城社區失火前男子拿水管滅火 警不排除人為因素
    風光到沒落... 城中城大樓昔被稱「高雄第一鬼樓」 1999年也曾失火
    2021/10/14 07:22

    風光到沒落... 城中城大樓昔被稱「高雄第一鬼樓」 1999年也曾失火

    SYM 4MICA跨界文青新車款
    高雄城中城大火 20餘人送醫、3命危、1重度嗆傷
    2021/10/14 07:14

    高雄城中城大火 20餘人送醫、3命危、1重度嗆傷
    鹽埕區「城中城」大火 警消攻入發現3人命危
    2021/10/14 07:08

    鹽埕區「城中城」大火 警消攻入發現3人命危
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播