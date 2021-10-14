高雄城中城惡火釀6死、32傷 警調監視器未發現情侶爭吵

高雄鹽埕城中城社區今晨大火，消防局出動72車145人前往搶救。（記者李惠洲攝）

2021/10/14 09:36

〔記者黃良傑、許麗娟、黃佳琳、葛祐豪／高雄報導〕高雄市鹽埕區城中城今天凌晨2時54分發生大火，消防局出動72車145人前往搶救，火勢一發不可收拾，城中城的3樓悶燒，其他區塊還一度復燃，清晨5時45分控制火勢，攻入火場搶救受困住戶，惡火確定6人死亡，目前共救出37人，32人留院救治、觀察，警方調閱路口和騎樓監視器，未發現外傳情侶或住戶爭吵可能。

有目擊者指出，大火前有人拿「小水管」滅火，警方不排除遭縱火。

此外，另拉水管企圖救火的住戶找到了，是住在9樓擔任計程車司機的住戶，他表示，今天凌晨2點50分左右開完計程車返家，聞到燒塑膠粒味道，循味找到府北路廢店面，突然一聲爆炸、火煙冒出，他急忙拉水管救火，警、消正拼圖調查、釐清起火原因。

截至目前已救出32人送醫，確定6人死亡，現場持續搶救中，警方表示火警原因仍在調查中。

高雄市長陳其邁也在清晨5點趕抵現場，府北里長林傳富說明火災現況，陳其邁當場指示消防局、警察局全力搶救受困住戶。

據了解，城中城低樓層於2、30年前是百貨公司，4、5樓為廢棄電影院，7至11樓為住宅，約有70多戶，區公所估計疑有120多戶（含租戶），受困民眾人數不明。地方人士指出，該大樓1999年也曾發生火警，警消救出28人。這棟大樓因公共設施年久失修，有些地方宛如廢墟，昔日有「高雄第一鬼樓」之稱，但近年管理已逐漸改善。

高雄鹽埕城中城惡火確定6死、32人送醫，警調監視器未發現情侶爭吵，另找到拉水管企圖救火的9樓住戶。（記者黃良傑攝）

高雄鹽埕城中城惡火確定6死、32人送醫，警調監視器未發現情侶爭吵，另找到拉水管企圖救火的9樓住戶。（記者黃良傑攝）

高雄鹽埕城中城惡火確定6死、32人送醫，警調監視器未發現情侶爭吵，另找到拉水管企圖救火的9樓住戶，目擊證人向火調人員描述所見。（記者黃良傑攝）

高雄鹽埕城中城惡火確定6死、32人送醫，警調監視器未發現情侶爭吵，另找到拉水管企圖救火的9樓住戶。（記者黃良傑攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法