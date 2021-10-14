為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    高市40年老舊閒置商場大火 市府：已救出22人

    高市40年老舊閒置商場、戲院大火，市府發布緊急新聞稿說明已救出22人，市長陳其邁清晨趕到現場指示警、消人員全力滅火救人。（記者黃良傑攝）

    高市40年老舊閒置商場、戲院大火，市府發布緊急新聞稿說明已救出22人，市長陳其邁清晨趕到現場指示警、消人員全力滅火救人。（記者黃良傑攝）

    2021/10/14 08:01

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市鹽埕區府北路31號城中城今天清晨2時54分左右大火，現場城中城大樓約四十年老舊建物，為地上13層、地下2層住商混合大樓，地下1、2樓未使用，地上1至5樓廢棄中，7至11樓約120户住戶，消防局出動75車159人前往搶救，火勢於4時51分獲得控制；截止目前為止，已經救出22人，分別送往醫院救治。

    市府今天上午7點25分發出緊急新聞稿，指火警發生後，消防人員到達現場後，發現1樓騎樓雜物堆放處火勢猛烈，立即佈水線由火場正面射水搶救，同時雲梯車升梯射水並進入搶救受困民眾，後續支援人車則從正面以及側面射水及周界防護，水源車佔據消防栓保持供水不間斷。

    由於火勢極為猛烈，多樓層嚴重燒毀，且建築物老舊室內雜物堆放眾多，使得救災行動困難；消防局李清秀局長戮力指揮督導搶救，市長陳其邁率林副市長、秘書長及相關局處首長到場，陸續將多名受困民眾救出，迅速分流送往鄰近責任醫院救治。

    消防局呼籲民眾，家中勿堆積過多雜物，避免發生火災時致火勢容易延燒，並保持樓梯間通暢，同時注意用火用電安全，並裝設住宅用火災警報器，以利早期發現火災、立即通報119、實施初期滅火及引導逃生等作為，以減少人命傷亡及災害損失。

    高市40年老舊閒置商場、戲院大火，市府發布緊急新聞稿說明已救出22人，市長陳其邁清晨趕到現場指示警、消人員全力滅火救人。（記者黃良傑攝）

    高市40年老舊閒置商場、戲院大火，市府發布緊急新聞稿說明已救出22人，市長陳其邁清晨趕到現場指示警、消人員全力滅火救人。（記者黃良傑攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高雄城中城社區大火不排除遭縱火 28人送醫3命危
    2021/10/14 08:38

    高雄城中城社區大火不排除遭縱火 28人送醫3命危
    獨家》城中城起火前傳爆炸聲響 目擊深入火場調查
    2021/10/14 07:31

    獨家》城中城起火前傳爆炸聲響 目擊深入火場調查

    掌握拜登經濟學商機
    傳城中城社區失火前男子拿水管滅火 警不排除人為因素
    2021/10/14 07:27

    傳城中城社區失火前男子拿水管滅火 警不排除人為因素
    風光到沒落... 城中城大樓昔被稱「高雄第一鬼樓」 1999年也曾失火
    2021/10/14 07:22

    風光到沒落... 城中城大樓昔被稱「高雄第一鬼樓」 1999年也曾失火

    SYM 4MICA跨界文青新車款
    高雄城中城大火 20餘人送醫、3命危、1重度嗆傷
    2021/10/14 07:14

    高雄城中城大火 20餘人送醫、3命危、1重度嗆傷
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播