高市40年老舊閒置商場大火 市府：已救出22人

高市40年老舊閒置商場、戲院大火，市府發布緊急新聞稿說明已救出22人，市長陳其邁清晨趕到現場指示警、消人員全力滅火救人。（記者黃良傑攝）

2021/10/14 08:01

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市鹽埕區府北路31號城中城今天清晨2時54分左右大火，現場城中城大樓約四十年老舊建物，為地上13層、地下2層住商混合大樓，地下1、2樓未使用，地上1至5樓廢棄中，7至11樓約120户住戶，消防局出動75車159人前往搶救，火勢於4時51分獲得控制；截止目前為止，已經救出22人，分別送往醫院救治。

市府今天上午7點25分發出緊急新聞稿，指火警發生後，消防人員到達現場後，發現1樓騎樓雜物堆放處火勢猛烈，立即佈水線由火場正面射水搶救，同時雲梯車升梯射水並進入搶救受困民眾，後續支援人車則從正面以及側面射水及周界防護，水源車佔據消防栓保持供水不間斷。

由於火勢極為猛烈，多樓層嚴重燒毀，且建築物老舊室內雜物堆放眾多，使得救災行動困難；消防局李清秀局長戮力指揮督導搶救，市長陳其邁率林副市長、秘書長及相關局處首長到場，陸續將多名受困民眾救出，迅速分流送往鄰近責任醫院救治。

消防局呼籲民眾，家中勿堆積過多雜物，避免發生火災時致火勢容易延燒，並保持樓梯間通暢，同時注意用火用電安全，並裝設住宅用火災警報器，以利早期發現火災、立即通報119、實施初期滅火及引導逃生等作為，以減少人命傷亡及災害損失。

高市40年老舊閒置商場、戲院大火，市府發布緊急新聞稿說明已救出22人，市長陳其邁清晨趕到現場指示警、消人員全力滅火救人。（記者黃良傑攝）

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