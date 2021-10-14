風光到沒落... 城中城大樓昔被稱「高雄第一鬼樓」 1999年也曾失火

城中城大樓（右）昔有「高雄第一鬼樓」之稱。（記者李惠洲攝）

2021/10/14 07:22

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今天凌晨發生火警的高雄城中城大樓，1999年也曾發生火警，警消救出28人。這棟大樓因公共設施年久失修，有些地方宛如廢墟，昔日有「高雄第一鬼樓」之稱，但近年管理已逐漸改善。

城中城大樓於1981年核發使用執照，是棟地上12樓建物，約有208戶，當時地下1樓是商場與歌廳，1至4樓做為商場、5至6樓是電影院，7至11樓為住家，12樓是餐廳。

住戶回憶，當年因鹽埕區仍是高雄最繁榮的行政區，大樓曾風光一時，商家及電影院的生意都非常好。

但隨著商圈轉移，城中城大樓逐漸沒落，歷經長達10幾年的治安黑暗期，醉漢與與街友常躺在大樓前，大樓套房只能租給經濟弱勢民眾，加上內部公共空間因年久失修，有些地方宛如廢墟，有「高雄第一鬼樓」之稱，被譏為「送人住也沒人要」的房子，多年前一間8.9坪套房，只要花20萬就買得到。

城中城大樓於1999年也曾發生火警，幸好當時是白天起火，雖有民眾被困在陽台及頂樓，雲梯車載著消防人員升空救人，搶救被濃煙困住的老弱婦孺，共救出28人。

這幾年城中城大樓的管理逐漸改善，屋主願意好好管理自己的房子，沒想到又發生祝融之災。

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