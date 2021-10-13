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    高雄六龜近2個月停水2次 水公司將鑿井、建配水池改善

    水公司設加水站供水。（記者陳文嬋攝）

    水公司設加水站供水。（記者陳文嬋攝）

    2021/10/13 22:35

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄山區每逢豪雨土石沖刷，造成荖濃溪濁度飆高，六龜淨水場不堪負荷，近2個月停水2次，地方居民要求改善，水公司將鑿井取水，新建1座配水池，盡速解決停水問題，以穩定民生用水，符合地方期待，預計1年半完成。

    近年來氣候異常，強降雨已成常態，8月17日西南氣流挾帶豪雨，造成荖濃溪濁度飆高，地方居民打開水龍頭，赫見泥水無法使用，淨水場引水道也被沖毀，水公司緊急停水1天處理。

    不料昨天受到颱風外圍環流影響，桃源山區下起豪雨，造成荖濃溪濁度飆高達上萬NTU，水公司緊急停水2天處理，影響1700戶無水可用，今桃源山區持續下大雨，水公司迄今無法恢復供水，增設加水站因應，並派出水車供水，地方居民要求改善。

    水公司第七區管理處表示，將請市府協助尋找1處國有地，新建1座配水池，以方便儲水應急，並視土地面積大小，決定施作的儲水量，最好能儲水2天，達3000至4000噸。

    水公司說，未來工程完工後，獲悉颱風要來，可以預期荖濃溪濁度會飆高，將提前啟動儲水應變，荖濃溪濁度飆高，可以用來調配供水，等到颱風過後，荖濃溪濁度降低，恢復正常供水功能，達到穩定供水。

    水公司也將協調六龜區公所，於親水公園鑿井取水，不受法令限制，但因六龜岩盤取水不易，萬一鑿井取不到水，將改採淨水場引水道加深、加寬，並於河道旁增挖寬口井，以解決荖濃溪高濁度、高流量造成停水問題。

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