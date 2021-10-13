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    網傳五月天跨年回世運主場館？ 高市觀光局長：沒接觸

    網傳五月天跨年可能回到高雄世運主場館舉行？高市觀光局長強調，目前沒接觸。（資料照）

    網傳五月天跨年可能回到高雄世運主場館舉行？高市觀光局長強調，目前沒接觸。（資料照）

    2021/10/13 18:50

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕網傳天團五月天今年跨年可能重回高雄世運主場館（國家體育場）？「相信音樂」強調以官方公布為主。但記者求證高雄市觀光局長周玲妏，她強調目前都未與五月天的經紀公司（指相信音樂）有任何接觸。

    去年10月，高雄市觀光局長周玲妏於議會答詢時，表示當時曾力邀五月天來高雄跨年演唱，但可惜五月天已排了桃園檔期，不過明年（2021年）底的跨年可以期待，高雄民眾有機會看到五月天開唱。

    臉書粉專「五月天石頭國際後援會」昨天貼文說，「好想和你約一場五月天Mayday演唱會，祈求高雄世運主場館有機會舉辦成功」，許多粉絲相約把年假留到年底，希望一起去看五月天演唱會，迎接2022年。

    對此，五月天所屬的相信音樂今天回應說：「公司目前所有演出都會視疫情發展與防疫規定，進行討論和規劃，一切演出訊息將以官方公布為主。」這番話被外界解讀為不承認、也不否認。

    記者晚間求證周玲妏，她表示，五月天經紀公司因為疫情防疫，演唱會都會謹慎評估，採取較保守的作法，一切還是以官方宣布為主。

    記者追問：「今年有邀請五月天年底來高雄跨年嗎?」周玲妏回說，今年因疫情關係，目前都未與五月天經紀公司有任何接觸。

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