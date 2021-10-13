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    首頁　>　高雄市

    高雄電影節週五開場 陳其邁領軍推原創VR作品

    黃心健作品「輪迴」延伸動畫於義享電視牆播出。（記者黃旭磊攝）

    黃心健作品「輪迴」延伸動畫於義享電視牆播出。（記者黃旭磊攝）

    2021/10/13 18:58

    〔記者黃旭磊／高雄報導〕2021高雄電影節將於本週五（15日）開幕，市長陳其邁出席開幕典禮，10月31日前陸續推出實體與國際「線上虛擬展場」，並由23名專家進行YouTube頻道論壇。

    今年高雄電影節除部分作品實體放映，也與國際線上平台合作虛擬展場，打造線上影展及沉浸式展演「XR無限幻境」主題單元，方便觀眾在家一鍵看片，而陳其邁將於15日下午至高雄市立圖書總館出席開幕式。

    高雄副市長史哲表示，導演黃心健得獎作品「輪迴」延伸動畫，持續於義享全台唯一裸視3D電視牆播出，624塊屏體模組組成L型數位螢幕，讓觀眾感受擬真沉浸式體驗，另外，電影節將推出擷取「女海盜：成名之路」等6部高雄原創VR作品首映。

    高雄市電影館YouTube頻道將推出「後疫情影視新時代論壇」，邀請23名產業專家，以影視新時代開發及市場行銷為主軸，分11堂論壇說明影集開發、編劇孵育、導演創作等8大觀點內容。

    文化局長王文翠說，疫情刺激OTT平台及台劇崛起，這次榮幸與新媒體暨影視音發展協會聯手，邀請影視相關領域創作者與產業專家，促成多場精彩紮實對談，期待為台灣內容工作者帶來新觀點。

    論壇將於10月17日起在高雄市電影館YouTube頻道播出，邀請「火神的眼淚」製作人湯昇榮、導演蔡銀娟，電影「返校」與影集「我們與惡的距離」麟數據和資策會，並由「俗女養成記2」等台劇myVideo分享版權模式，詳洽高雄電影節官網影展活動頁面。

    高雄電影節推出「XR無限幻境」主題。（記者黃旭磊攝）

    高雄電影節推出「XR無限幻境」主題。（記者黃旭磊攝）

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